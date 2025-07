40 Jahre Sühnenächte in Kevelaer

Am kommenden Freitag, 4. Juli, feiert der Bischöfliche Offizial und Weihbischof Wilfried Theising um 20 Uhr ein Pontifikalamt in der Basilika.

Der Anlass ist das 40-jährige Jubiläum der monatlichen Sühnenächte in Kevelaer, die 1985 von Ottmar Kern in Absprache mit dem damaligen Pastor und Wallfahrtsrektor Schulte Staade ins Leben gerufen wurden.

Die Sühnenächte, die auf der Tradition des portugiesischen Marienwallfahrtsorts Fatima zurückgehen, finden in Kevelaer monatlich am ersten Freitag, dem sogenannten ‚Herz-Jesu-Freitag‘, statt.

Traditionell gibt es um 20 Uhr eine Messfeier, gefolgt von Betstunden mit Rosenkranz, Kreuzweg und Barmherzigkeitsrosenkranz vor dem ausgesetzten Allerheiligsten. Um Mitternacht gibt es dann eine zweite Messfeier, die die Sühnenacht beendet.

Vor vier Jahren zelebrierte Weihbischof Theising bereits zur 400. Feier der Sühnenacht die Messe in Kevelaer, nun kehrt er zum 40-jährigen Jubiläum an seine ehemalige Wirkungsstätte am Niederrhein zurück. An diesen Tagen, wie jedes Jahr Anfang Juli, ist die Kerzenkapelle mit 1.000 Rosen geschmückt.

Traditionell wird dieser Blumenschmuck jeweils zum Herz-Jesu-Freitag im Monat Juli von einem anonymen Gläubigen aus der Sühnenacht-Gemeinschaft gespendet.