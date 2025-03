Der Chor „Glaubhaft“ feiert seinen 40. Geburtstag mit einem Konzert 40 Jahre Musik im Golddorf

/ von Kevelaerer Blatt

Der Chor bei seinem Konzert zum Thema „Zeit“ Foto: privat

Als sich 1985 im Zuge einer Gemeindemission der Redemptoristen aus Bottrop-Kirchhellen ein Jugendliturgiekreis in Winnekendonk gründete, hatte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass auch 40 Jahre später noch zusammen Musik gemacht wird.

In der Urbanuskirche in Winnekendonk ist alles aufgebaut. Die Technik und die Notenständer sind bereit für die Probe des Chors „Glaubhaft“. Es ist eine besondere, denn sie dient als eine Art Generalprobe für das große Geburtstagskonzert am Samstag, 22. März 2025. Dann erwarten die Chormitglieder und Musikerinnen und Musiker ihr Publikum um 17 Uhr in der Kirche, um mit ihm gemeinsam 40 Jahre Chorgeschichte zu feiern.

1985 begann alles mit zwei Gitarren, einer Querflöte und später einem Schlagzeug. Die Gruppe spielte bei Jugendgottesdiensten, offenen Singrunden auf dem Pfarrfest und zeigte auch religiöse Musicals.

Mitte der 1980er waren die Mitglieder zwischen 14 und 18 Jahre alt. Heute treffen sich Sängerinnen und Sänger sowie Instrumentalisten zwischen 25 und 78 Jahren.

Drei der Mitglieder von heute sind schon seit der Anfangszeit dabei. Aber auch viele der anderen Mitglieder sind schon über 20 Jahre dabei. Wie Gründungsmitglied Lisa Werner dem KB bereits vor zwei Jahren verriet.

Insgesa…