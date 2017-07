Seit 40 Jahren arbeitet Hildegard Holtmann nun schon im St.-Antonius-Kindergarten. Ihre heutigen Kindergartenkinder hatten schon im Vorfeld des Dienstjubiläums Bilder ihrer Leiterin gemalt und in Worten ausgedrückt, was Hildegard für sie ist. „Hildegard ist die Chefin“, meinte Eva. „Sie arbeitet ganz viel“, fügt Mathilda an, Nel wusste: „Sie druckt Sachen aus“ oder Hally-Ann: „Mir fällt zu Hildegard ein, dass ich sie lieb habe.“

Am vergangenen Dienstag wurde das Dienstjubiläum gebührend gefeiert und mit einer Andacht in der St.-Antonius-Kirche begonnen. Unter Leitung von Erzieherin Urs Grave-Bousart, die sich als Hirt verkleidete, verwandelten sich vor dem Altar einige Kinder in Schäfchen, in einen Hütehund und einen Wolf. „Hildegard ist wie eine Hirtin, dann seid ihr wie ihre Schafe. Sie kennt all eure Namen, sorgt für euch und schützt euch“, erklärte Urs. Und Pastor Andreas Poorten fügte an: „Jesus muss so ähnlich sein wie Hildegard: Beide sind ganz und gar für uns da!“

Nach der Andacht konnten die Eltern Hildegar…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.