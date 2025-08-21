40 Jahre Eurofleurs

Vom 26. bis 28. August 2025 lädt Eurofleurs seine Kunden zum Tag der offenen Tür ein.

Höhepunkt ist das Meet & Greet am 27. August um 18 Uhr, bei dem das Eurofleurs-Team gemeinsam mit seinen Hauptlieferanten nicht nur vier Jahrzehnte internationalen Pflanzengroßhandel feiert, sondern auch das Herzstück des Erfolgs würdigt: das Team.

Eurofleurs steht seit jeher für gelebte Internationalität – nicht nur im Handel, sondern auch in der Belegschaft. Mitarbeitende aus verschiedenen Ländern bringen ihre Perspektiven, ihr Fachwissen und ihre Kultur in das Unternehmen ein.

Viele von ihnen sind Muttersprachler und beherrschen mehrere Sprachen, sodass Eurofleurs großen Wert darauflegt, die Sprache der Kunden zu verstehen und sie in ihrer Muttersprache zu beraten.

Eurofleurs investiert kontinuierlich in Weiterbildung, bietet Entwicklungsmöglichkeiten, schafft Perspektiven und sorgt mit unterschiedlichen Benefits dafür, dass Talente langfristig beim Unternehmen bleiben.

Anlässlich des Jubiläums wird auch das zehnte Unternehmensjubiläum zweier Mitarbeitender gefeiert.