375 Jahre Kerzenkapelle

375 Jahre sind vergangen, seit die heutige Kerzenkapelle in Kevelaer als erste Pilger- und Wallfahrtskirche geweiht wurde. „Das wollen wir feiern“, sagt Dr. Bastian Rütten, Pastoralreferent der Pfarrei St. Marien in Kevelaer. Doch gehe es nicht darum, „das Jubiläum von Steinen“ zu feiern, sondern „die Botschaften, die die Kerzen verkünden. Das ist das Wesentliche“, betont Rütten.

Die Kerzen, die in und um die Kapelle brennen, würden von Momenten großer Tragik, aber auch großer Leichtigkeit und Dankbarkeit erzählen, „sie sind ein lichtgewordenes Gebet“, erklärt der Pastoralreferent. Entsprechend wird die Festwoche vom 22. bis 29. September unter dem Motto „Licht geworden …“ stehen. Ein zentraler Punkt der Festwoche soll allabendlich um 18 Uhr das Marienlob in der Kapelle werden, erklärt Wallfahrtsrektor Stefan Dördelmann. Getragen wird es durch die Bruderschaft, die während des Marienlobes alle Fürbitten vortragen wird, die im Laufe des Tages in den Fürbitt-Büchern in den Kirchen rund um den Kapellenplatz aufgeschrieben werden. „Jeder kann sich darauf verlassen, dass die Bitten vorgetragen werden“, verspricht der Pfarrer.

Die Kerzenkapelle sei ein Ort, „der viele Höhen und Tiefen erlebt hat“, wie Dördelmann sagt, „es berührt mich, dass wir uns da einreihen können.“ Die Festwoche biete Gelegenheit zu vielen unterschiedlichen Begegnungen, „das Programm ist eingebettet in unseren Alltag hier am Kapellenplatz“, erklärt er.

Einige Programmpunkte würden aufgrund der Zahl der erwarteten Besucherinnen und Besucher in der benachbarten Basilika stattfinden, „da haben wir deutlich mehr Kapazitäten als in der Kerzenkapelle“, sagt Dördelmann lachend.

Auf zwei kulturelle Höhepunkte freuen sich Rütten und Dördelmann besonders: Am Montag, 23. September, kommt um 20 Uhr der Kabarettist Jürgen Becker, der, begleitet von Elmar Lehnen an der Orgel und Bastian Rütten, Predigt-Gedanken während des Abendgebetes spricht. Eintritt wird für die Teilnahme an dem Gebet nicht erhoben.

Ins Forum Pax Christi wird für Freitag, 27. September, zum Open-Air-Konzert eingeladen. Ab 19.30 Uhr spielt die Band „Schloemer“, der Reinerlös des Konzertes kommt der Jugendarbeit zugute, Karten gibt es im Vorverkauf für 19 Euro unter www.wallfahrt-kevelaer.de und bei Kerzen Jacobs am Kapellenplatz 35.

Auf der Internetseite der Wallfahrt sind auch alle weiteren Termine der Festwoche aufgeführt, dazu gehören insbesondere verschiedene Themenführungen, „nicht ausschließlich zur Baugeschichte, sondern in die Tiefe gehend“, wie Rütten verspricht.

Weitere Höhepunkte sind ein Konzert mit dem Kevelaerer Gitarrenquartett am Mittwoch, 25. September, ab 20 Uhr, die Lichterfeier mit großer Lichterprozession am Samstag, 28. September, ab 20 Uhr, der feierliche Abschlussgottesdienst der Festwoche mit Weihbischof Rolf Lohmann am Sonntag, 29. September, ab 10 Uhr und schließlich das Konzert mit dem Vokalensemble „cappellissimo“ unter der Leitung von Frank Gössel am Sonntag ab 16 Uhr.