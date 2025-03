375 Engel für Benin

Bereits in den vergangenen zwei Jahren wurden in der Hütte des Kevelaer Marketings auf dem „Kevelaerer Krippenmarkt“ die Tiffany-Engel verkauft, die von Martina Evers handgefertigt werden.

Auch in diesem Jahr hat das Kevelaer Marketing den Verkauf unterstützt, sodass insgesamt 375 Engel einen neuen Besitzer gefunden haben, was die Aktion erneut zu einem großen Erfolg macht.

Die Erlöse aus dem Verkauf kommen der Stiftung „Pro Humanität“ in Kevelaer zugute, die sich für die Unterstützung medizinischer Projekte in Benin einsetzt

. „Wir freuen uns, dass wir auch dieses Jahr wieder die Spendenaktion unterstützen konnten“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Auch Martina Evers, die die Engel mit viel Liebe und Hingabe herstellt, freut sich über den erneuten Erfolg der Aktion.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat auch wie in den Jahren zuvor die Verkaufssumme aufgestockt, um die Spendenaktion weiter zu fördern. So konnte eine Spendensumme von insgesamt 1.515 Euro an Walter Evers übergeben werden.