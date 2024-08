Neue Pflegefachleute ausgebildet

35 Pflegefachleute haben nach dreijähriger Ausbildung erfolgreich ihr Examen an der Bildungsakademie für Gesundheitsberufe (BAG) abgelegt:

Aleyna Aysen Akbas, Nikola Bartocha, Cheyenne Berbers, Jara Bergmann, Hannah Bodden, Kimberly Buiting, Hanna Bouwman, Laura Bruns, Kuty Dash, Alina Dautwitz, Jana Dörnen, Yeliz Erzi, Xenia Feld, Lena Fickinger, Martyna Garbacz, Hevin Hasso, Christin Herder, Juliett Ingendahl, Leonie Interbieten, Maxime Jäger, Lea Janßen, Ioanna-Maire Kalligeri, Larissa Koch, Lilly Koltmann, Leonie Lamers, Aileen McNulty, Eva Meurkes, Sarah-Christin Neubauer, Sherina Nimani, Celina Pothmann, Pia-Naomi Probst, Simon Redzep, Zoe Kim Simmes, Jasmin Van Thiel, Anastasia Weber.

Die Bildungsakademie für Gesundheitsberufe der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft (KKLE) ist im Kreis Kleve die erste Adresse für die Ausbildung in der Pflege. Mehr als 300 Auszubildende werden hier gleichzeitig fit gemacht für die Arbeit in Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten.

Den schulischen Teil ihrer dreijährigen Ausbildung absolvieren die Auszubildenden in der Bildungsakademie, den praktischen Teil in den Krankenhäusern des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums, in Altenpflegeeinrichtungen und bei ambulanten Pflegediensten. Ausbildungsbeginn ist entweder zum 1. März, zum 1. August oder zum 1. Oktober. Weitere Informationen gibt es unter www.kkle.de/bag.