35 Jahre Juwelier Veronika Ophey

Seit dem 20. April 1991 steht das Juweliergeschäft Veronika Ophey an der Busmannstraße 30 für fachkundige Beratung, hochwertiges Handwerk und persönliche Nähe zur Kundschaft. In diesem Jahr blickt das Kevelaerer Unternehmen auf 35 erfolgreiche Jahre zurück.

Als Veronika Ophey das Geschäft vor 35 Jahren eröffnete, war der Schritt in die Selbstständigkeit kein Zufall, sondern das Ergebnis eines klaren Lebenswegs. Schon in der 7. Schulklasse hatte sie ihr Berufsziel vor Augen: die Selbstständigkeit als Goldschmiedin. Mit diesem frühen Entschluss, viel Fleiß und einer beeindruckenden fachlichen Ausbildung legte sie den Grundstein für ein Unternehmen, das heute fest zum Stadtbild Kevelaers gehört.

Unterstützt von ihren Eltern, Fritz und Annemie Ophey, eröffnete die damals 26-Jährige am 20. April 1991 ihr Geschäft an der Busmannstraße 30. Zuvor hatte sie in Kevelaer bei der Goldschmiede Cürvers ihre Ausbildung zur Goldschmiedin absolviert, anschließend das Fachabitur für Gestaltung in Krefeld erworben und ihre Kenntnisse an der Staatlichen Zeichenakademie Hanau mit einer Weiterbildung in Goldschmiedetechniken vertieft. Berufliche Erfahrungen als Goldschmiedin in Kleve sowie eine kaufmännische Ausbildung bei einem Juwelier in Goch rundeten ihren Weg ab. Damit brachte sie beste Voraussetzungen für den Schritt in die Selbstständigkeit mit.

Vom Fachgeschäft zur festen Größe

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich bei Juwelier Veronika Ophey viel getan. Das Geschäftslokal wurde mehrfach renoviert und grundlegend umgebaut, das Sortiment wurde kontinuierlich erweitert und den Wünschen der Kundschaft angepasst. Heute finden sich dort Schmuckstücke und Uhren mit angesagten Herstellern und bekannten Marken, die Tradition und aktuelle Trends miteinander verbinden.

Trotz Rückschlägen blieb das Unternehmen stets auf Kurs. Zwei schwere Einbrüche stellten das Geschäft vor große Herausforderungen, konnten den Blick nach vorn jedoch nicht brechen. Vielmehr zeigte sich gerade in solchen Phasen, wie stark das Haus in Kevelaer verwurzelt ist und mit wie viel Beharrlichkeit es geführt wird.

Spezialisiert auf Antrags- und Trauringe

Ein besonderer Schwerpunkt des Hauses liegt inzwischen auf Antrags- und Trauringen. Dafür wurde ein eigenes Trauringstudio aufgebaut, in dem Paare persönlich und ausführlich beraten werden. Gerade in diesem sensiblen Bereich setzt Juwelier Ophey auf Erfahrung, Einfühlungsvermögen und eine individuelle Auswahl, die dem besonderen Anlass gerecht wird.

Auch darüber hinaus versteht sich das Unternehmen als verlässlicher Ansprechpartner rund um Schmuck und Uhren. Zum Service gehören nicht nur Werkstattarbeiten, sondern auch Beratungen und Schmuckschätzungen. So verbindet das Geschäft handwerkliche Kompetenz mit einem umfassenden Kundenservice, der weit über den reinen Verkauf hinausgeht.

Familienbetrieb mit Teamgeist

Heute beschäftigt Veronika Ophey drei weitere Mitarbeiterinnen. Gemeinsam sorgt das Team dafür, dass die Kundschaft auf der Busmannstraße nicht nur fachlich gut beraten, sondern auch persönlich betreut wird. Das Geschäft präsentiert sich damit als moderner Fachbetrieb mit gewachsenen Strukturen und einem klaren Gespür für Qualität.

Von Beginn an ist Veronika Ophey zudem aktives Mitglied in der Werbegemeinschaft Busmannstraße. Dieses Engagement zeigt, dass ihr nicht nur das eigene Unternehmen am Herzen liegt, sondern auch das wirtschaftliche und lebendige Miteinander in der Kevelaerer Innenstadt.

Ein Lebenswerk mit Vorbildcharakter

Juwelier Veronika Ophey steht heute für 35 Jahre unternehmerische Beständigkeit, handwerkliche Qualität und eine tiefe Verbundenheit mit Kevelaer. Aus einem klaren Berufsziel, das bereits in der Schulzeit entstand, wurde ein erfolgreiches Unternehmen mit persönlicher Handschrift. Wer das Geschäft an der Busmannstraße betritt, begegnet nicht nur Schmuck und Uhren, sondern auch einer Geschichte von Mut, Fachwissen und langjährigem Engagement.