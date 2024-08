34. Klevischer Klaviersommer

Das dritte Konzert des 34. Klevischen Klaviersommers bestreitet ein Künstler von Weltruhm: Der Pianist Kevin Kenner ist in Kleve zu Gast. Er spielt nicht nur das Konzert des Klaviersommers, sondern ist auch in der Folgewoche als Dozent des Musiksommer Campus Cleve aktiv.

Der amerikanische Tastenkünstler Kevin Kenner zog 1990 zum ersten Mal die Aufmerksamkeit der Musikwelt auf sich, als er in Warschau den wohl renommiertesten Klavierwettbewerb, den Internationalen Chopin-Wettbewerb, gewann – in Nachfolge von berühmten Pianisten wie Maurizio Pollini, Martha Argerich und Krystian Zimerman.

Im selben Jahr war er auch Preisträger des Tschaikowski-Wettbewerbs in Moskau und somit der erste Pianist, dem es gelang, in einem Jahr Preisträger in beiden Wettbewerben zu sein. Mit seinen herausragenden Qualitäten beeindruckte er seitdem weltweit das Konzertpublikum: Er konzertierte mit Weltklasseorchestern sowie kammermusikalisch auf großen Festivals mit renommierten Streichquartetten.

Neben zahlreichen Rundfunkaufnahmen spielte er zudem eine ganze Reihe von CDs ein, darunter die beiden mit der Warschauer Nationalphilharmonie eingespielten Klavierkonzerte von Chopin, die 24 Préludes, die vier Scherzi, vier Balladen, Mazurken u. v. m. Zudem nahm er Portrait-CDs der Komponisten Schumann und Ravel auf.

Mittlerweile unterrichtet er selbst als Professor für Klavier an der Royal College of Music in London und gibt Meisterklassen in einigen Musikzentren der USA und Japans sowie beim Musiksommer Campus Cleve für die hochbegabten jungen Studierenden der zweiten Woche des Heinrich-Neuhaus-Meisterkurs für Klavier.

Kevin Kenner spielt beim dritten Nachmittagskonzert des Klaviersommers eine Auswahl von Stücken von Frédéric Chopin und Claude Debussy.

Das dritte Nachmittagskonzert des 34. Klevischen Klaviersommers findet am Sonntag, 4. August 2024, bei jedem Wetter (außer Unwetter) um 17 Uhr im Forstgarten statt.

Die Moderation übernimmt Wolfgang Dahms. Der Eintritt ist wie gewohnt frei – mit freundlichem Hinweis auf den „hungrigen“ Spendenschwan.

Alle Informationen auch unter www.klevischer-klaviersommer.de.