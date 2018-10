34 Blutspender retteten 1.650 Mal Menschenleben

hen Roten Kreuz (DRK), Kreisverband Kleve-Geldern, für ihre Verdienste um in Lebensnot geratene Menschen mit goldenen Blutspenderehrennadeln ausgezeichnet.

Herzlichen Dank im Namen der unbekannten Blutempfänger sprach Bürgermeister Dr. Dominik Pichler aus und überreichte eine Urkunde. Die DRK-Blutspenderehrennadeln in Gold heftete DRK-Kreisvorstandsvorsitzende Maria Anna Kaußen den Lebensrettern an.

Für 125-malige Blutspende erhielten Josef Bröcheler, Heinrich Kisters und Ludger Valkysers die Blutspenderehrennadel in Gold, 6 Brillanten und Granat. Die Blutspenderehrennadel mit 12 Brillanten und Granat für 100-malige Blutspende wurde verliehen an Dieter Pflug. Für 75-malige Spende bekamen Karl Aengenheyster, Werner van Gisteren, Willi Holtappels und Margret Kascher die Blutspenderehrennadel in Gold mit Eichenkranz, 4 Brillanten und einem Granat.

Für 50-malige Spende erhielten Blutspender-Ehrennadeln: Christoph Baer, Werner Borkowski, Mike Jansen, Ralf Koppers, Rafael Lamers, Wilhelm Joachim van Meegeren, Anke Ohmann und Joachim Ziehm. Die Gravur 25 hatten die Blutspenderehrennadeln in Gold mit Eichenkranz von Barbara Aben, Rolf Dieter Behrends, Anja Bosch, Hedwig Bossmann, Jörg van Diffelen, Karla Drießen, Bruno Helmus, Marion Elisabeth Hendrix, Marcus van Husen, Enrico Koch, Sascha Christian Kracht, Verona Marliani-Eyll, Daniel van Lück, Johanna Maria van de Meer, Gregor Peters, Pascal Verheyen und Dirk Verhoeven.

Der Dank der Anwesenden galt auch den ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen der DRK-Blutspendearbeitskreise unter der Leitung von Andrea Niederholz sowie Eva-Maria Magoley.