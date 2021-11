304 Corona-Neuinfektionen seit Freitag

Am heutigen Montag, 22. November 2021, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 15.214 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Freitag 304 neue Infektionen gemeldet.

Von den 15.214 Indexfällen sind 619 in Bedburg-Hau, 1.610 in Emmerich am Rhein, 2.034 in Geldern, 1.484 in Goch, 526 in Issum, 605 in Kalkar, 464 in Kerken, 1.322 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer (7-Tage-Inzidenz: 155,2), 2.489 in Kleve, 563 in Kranenburg, 830 in Rees, 217 in Rheurdt, 813 in Straelen, 275 in Uedem, 339 in Wachtendonk, 665 in Weeze. 359 Indexfälle befinden sich aktuell noch in Bearbeitung und konnten noch keiner Kommune zugeordnet werden.

Ein größeres Ausbruchsgeschehen gibt es im St. Nikolaus-Hospital in Kalkar. Aktuell sind dort 10 Indexfälle nachgewiesen. Eine Reihentestung aller Patient*innen sowie der Mitarbeitenden der betroffenen Station hat bereits stattgefunden. Der Kreis Kleve steht in engem Austausch mit dem Krankenhaus.

Von den insgesamt 15.214 bestätigten Corona-Fällen gelten 13.816 als genesen; 219 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 32 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 210,5.

Mo, 22.11. – 210,5

So., 21.11. – 198,7

Sa., 20.11. – 204,7

Fr., 19.11. – 178,9

Do., 18.11. – 165,5

Mi., 17.11. – 170,6

Di., 16.11. – 152,7

Mo, 15.11. – 152,7

Aktuell befinden sich insgesamt 1.071 Personen in häuslicher Quarantäne.