Auch zu den Verkehrsverhältnissen in Winnekendonk gibt es natürlich Anmerkungen in der Verkehrsbefragung der Wallfahrtsstadt. Nachdem wir in den beiden vergangenen Wochen Kritik und Anregungen zur Kevelaerer Innenstadt und den Ortschaften Kervenheim, Twisteden und Wetten angeführt haben, soll es an dieser Stelle um Winnekendonk gehen.