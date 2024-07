Am 12. Juli 2024 beginnt das Festival auf der Hüls 30. Kevelaerer Heißluft-Ballonfestival

/ von Michael Nicolas

Alle Beteiligten freuen sich auf das Event. Foto: nick

Für das Team des Kevelaer Marketings sei das alljährliche Heißluft-Ballonfestival in der Wallfahrtsstadt so etwas wie der „Motivator für die Saison“, sagt Verena Rohde. Als Start der großen Freiluft-Events kommt der Traditionsveranstaltung auf der Hüls natürlich eine besondere Bedeutung zu – zumal die Ballöner sich in diesem Jahr zum 30. Mal dort treffen.

Wohin die Reise geht, weiß naturgemäß niemand, denn der Start der bunten Ballone ist abhängig vom Wetter. Dafür gibt‘s eigens einen „Wettermann“, der den Ballönern die ,Luftlöcher‘ sucht, in denen ihre Fahrten gefahrlos möglich sind. Geplant sind die vorab für den Freitag, 12. Juli, 20 Uhr, den Samstag, 13. Juli, 05.30 Uhr und 20 Uhr, sowie als „Zugabe“ für Sonntag, 14. Juli, ebenfalls 05.30 Uhr und 20 Uhr.

Dafür geht‘s am Boden Freitag und Samstag in jedem Fall ordentlich ,rund‘, versprechen die Organisatoren. „Wir wurden im letzten Jahr ziemlich überrannt“, gibt Marketingchefin Verena Rohde unumwunden zu. Daher soll zum 30. Festival alles perfekt organisiert sein: An beiden Tagen gibt es ab 15 Uhr am Boden einen „Jahrmarkt“ mit Karrussel, Modelleisenbahn, Hüpfburg, Schiffschaukel, Piratenschiff und Bungee-Trampolin.

Kevelaerer Vereine bieten Kinderschminken, Air-Brush-Tattoos, Blumenhaarkränze sowie weitere Spiele und Aktionen an. Außerdem gibt es eine Ballonpinbörse zum Taus…