30 Jahre Spatzennest

Am Samstag, 8. Juni, feierten die Kinder der Kindertageseinrichtung „Spatzennest am Keysershof“ gemeinsam mit ihren Familien und den Erzieherinnen und Erziehern das 30-jährige Jubiläum der Einrichtung. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmem Wetter konnten sowohl die Kleinen als auch die Großen spannende Spiele und ein vielfältiges Unterhaltungsangebot genießen.

Birgitt Reudenbach, Leiterin des Spatzennests, führte durch das Programm. Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und Ulrich Berns, Fachbereichsleiter Jugend, Schulen und Sport, waren ebenfalls gekommen, um das Jubiläum zu feiern. Ein besonderes Highlight des Tages war der einstudierte Tanz der Kinder. Und auch beim Sackhüpfen, Entenangeln, Dosenwerfen und Murmelsuchen kamen alle Teilnehmenden auf ihre Kosten. Ein Zauberer sorgte für magische Momente und staunende Gesichter.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Dank der tatkräftigen Unterstützung des Elternrats konnten sich alle an einer reichhaltigen Auswahl an Speisen und Getränken erfreuen. Es war ein rundum gelungenes Fest, das allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird.