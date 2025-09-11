Die „Aktion pro Humanität“ feiert ihren runden Geburtstag mit einem Konzertabend 30 Jahre Mitmenschlichkeit

/ von Lisa Schweren

Annette Gutjahr, Heike Waldor-Schäfer (APH), Elmar Lehnen und Dr. Elke Kleuren-Schyvers freuen sich auf den Konzertabend. Foto: LS

Wenn Menschen in Not sind oder Krisen erleben, dann sind sie auf Hilfe angewiesen. Seit nun schon 30 Jahren kommt diese Hilfe in Ländern wie Benin, Niger, Ukraine, Syrien und auch im Gazastreifen von der „Aktion pro Humanität“ (APH) aus Kevelaer.

„Man glaubt es eigentlich gar nicht“, so Dr. Elke Kleuren-Schyvers, Vorsitzende der Stiftung, darüber, wie lange die APH nun schon wirkt. Alles begann mit einer Langzeitentwicklungsförderung in Benin. Dort entstand durch die Unterstützung der APH ein Krankenhaus. Jetzt hilft die APH auch regelmäßig lokalen Partnern in Krisengebieten. Zuletzt auch den Menschen in Gaza (das KB berichtete).

„Ein Dienst, der uns alle erfüllt. Auch wenn man traurig ist über die Entwicklung der Welt“, so Kleuern-Schyvers über die Arbeit der Stiftung. Sie verrät, dass die Arbeit der APH dabei helfe, die Angst zu überwinden, dass man eine Besserung nicht schaffen könne.

Zum runden Geburtstag hat man gemeinsam überlegt, wie man diese Arbeit am besten darstellen und die Menschen auch motivieren kann. Man war sich einig, dass man keine heiße Sause wolle und auch keine langen Reden oder Ähnliches. So kam man schließlich darauf, einen musikalis…