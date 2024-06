30 Jahre Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival

Über 30 Ballone werden in diesem Jahr beim Ballonfestival von Kevelaer aus in den niederrheinischen Himmel aufsteigen. Die Starts sind – gutes Wetter vorausgesetzt – für Freitag 20 Uhr und Samstag und Sonntag jeweils 5.30 Uhr und 20 Uhr geplant. Das beliebte Nachtglühen findet Freitag um 22 Uhr statt. Auch die Modellballone sind wieder zu Gast in Kevelaer. „Wir freuen uns, dass wir dieses Großevent gemeinsam mit unseren Sponsoren Volksbank an der Niers, Rheingas und REDSUN durchführen und für ein unvergessliches Wochenende sorgen können“, sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing.

Bunter Jahrmarkt und einige Vereine

Am Wochenende des 12. und 13. Juli stehen zwar die Ballone im Vordergrund, darüber hinaus wird den Besuchern aber noch mehr geboten als in den Vorjahren. An beiden Tagen öffnet bereits ab 15 Uhr der bunte Jahrmarkt mit Karussell, Schiffschaukel, Piratenschiff, Bungee-Trampolinen, Hüpfburg, Modelleisenbahn und Co.

Einige Kevelaerer Vereine haben besondere Aktionen vorbereitet wie Spiele, Blumenkränze anfertigen und mehr. Auch ein Ballonkünstler darf nicht fehlen. Ballon-Pin-Sammler aufgepasst: Pins können in diesem Jahr an der Ballon-Pin-Bude gesammelt und getauscht werden.

Das gastronomische Angebot erstreckt sich über den klassischen Imbiss bis hin zu Risotto, Dinkelpizza und asiatischen Speisen. Waffeln am Stiel, Eis, Süßwaren, Kaffee und Kuchen dürfen nicht fehlen. Gegen den Durst schenkt Wiesenwirt Heinz Kanders kalte Getränke und Cocktails aus. Beliebt in den vergangenen Jahren war auch immer der Ballon am Kran mit Redsun-Hülle. Klein und Groß können hier in einen echten Ballonkorb steigen und werden von einem Kran für einen kurzen Moment in die Höhe gezogen. Auch der Hubschrauber ist in diesem Jahr wieder im Einsatz.

Wer entspannen will, kann sich über Liegestühle in der Beach-Area oder Bänke und Stehtische unterm Fallschirm freuen. Am Samstag spielt ab 20 Uhr DJ Künsken und lädt zur „Ballöner-Party“ ein. „In diesem Jahr haben wir das Angebot anlässlich des Jubiläums erweitert. Wir rechnen erneut mit zahlreichen Besuchern“, sagt Lisa Verhoeven, Bereichsleitung Event.

Rundflüge

Ab sofort sind in der Tourist Information im Rathaus Tickets für die Hubschrauber-Rundflüge erhältlich. Zum Preis von 50 Euro kann an einem der beiden Tage ein 10-minütiger Rundflug mit dem Hubschrauber über Kevelaer und die Umgebung gemacht werden.

Starten wird der Heli im Hülsparkstadion. Auch vor Ort werden noch Tickets angeboten.