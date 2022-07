Der Winnekendonker Kindergarten feierte sein Jubiläum 30 Jahre Gemeinschaft im Sterntaler

Die Kinder präsentierten ihre gebastelten Werke. Foto: privat

In den vergangenen zwei Jahren war es um den Sterntaler-Kindergarten in Winnekendonk pandemiebedingt ruhig geworden. Kaum jemand außer Kindern und Team-Mitgliedern durfte die Einrichtung betreten. Veranstaltungen fielen aus. Umso glücklicher waren die Verantwortlichen nun, dass das 30-jährige Bestehen gebührend gefeiert werden konnte.

Im Jahr 1992 wurde der Sterntaler-Kindergarten eröffnet. Was folgte, war die Entstehung einer Gemeinschaft, die in Teilen bis heute Fortbestand hat. Denn inzwischen kommen einige ehemalige Sterntaler-Kinder mit ihren eigenen Sprösslingen in die Einrichtung. Gestärkt, da ist sich Einrichtungsleitung Marina Boemanns sicher, haben diese Gemeinschaft viele Aktionen: Vater-Kind-Zeltlager, Oma- und Opa-Tage, Familientage, Kindermusicals, Waldtage, Kartoffelfeste – teilweise Traditionen, die bis heute bestehen.

Auch die Einrichtung selbst hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten weiterentwickelt. In den 90er-Jahren bekamen die Gruppen neue Ebenen für mehr Spielmöglichkeiten, 2011 folgte ein U3-Anbau und immer wieder wird auch der gern genutzte Außenbereich umgestaltet.

„Was glaube ich auch erwähnenswert ist, dass wir immer noch eine eigene Köchin haben“, erzähl…