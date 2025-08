30 Jahre Aktion pro Humanität – KAINABER!

Was haben klassischer Mezzosopran, Bodypercussion, elektronische Musik, Heinrich Böll, der Kevelaerer Basilikaorganist und Komponist Elmar Lehnen und die Kevelaerer Stiftung „Aktion pro Humanität“ (APH) gemeinsam? Das, was Ziel und Antrieb ist für 30 Jahre unermüdliche humanitäre APH-Arbeit in inzwischen vielen Krisengebieten der Welt – in Afrika (Benin und Niger), in Syrien, in der Ukraine, auf Lampedusa, im Gaza/Heiligen Land. Ein friedliches Miteinander auf Augenhöhe, mit Respekt und Anerkennung des und der anderen, Hoffnung und Perspektiven geben für ein Leben in Not und Leid.

Zurückblickend und vorausschauend

Die „Aktion pro Humanität“ praktiziert das seit nunmehr 30 Jahren – ein Anlass gemeinsam zurück- und vorauszuschauen. Das alles bei einem sehr besonderen Abend im Kevelaerer Bühnenhaus, voller Musik, Chorgesang, Emotionen, Bildern und Erinnerungen, voller ergreifender Momente und dem Blick nach vorn, voller Zuversicht, Hoffnung und Aktionen – und dem irritierenden und zugleich motivierenden Titel „KAINABER!“ Damit auch wirklich alle dabei sein können, gibt es gleich zwei dieser Abende im Kevelaerer Bühnenhaus: Freitag, 19. September, 19 Uhr, für eine geladene Gästeschar (Wegbegleiter, Freunde und Förderer, Offizielle …) und Sonntag, 21. September, 17 Uhr, für alle, die Musik (und so noch nie gehörte Musik-Verbindungen) mögen, APH kennen oder kennenlernen wollen und sich von einem besonderen, multimedialen Festkonzert auf eine etwas andere emotionale Reise begeben möchten. Ein emotionaler Höhepunkt wird das Erklingen von Bass und Geige sein, von Geigenbauer Bernhard Zanders nachgebaute Weltkriegsinstrumente, die einst im Schützengraben gespielt wurden, nun gespielt von Nadja Radke und Anna de Boer.

„Wir freuen uns auf zwei Abende voller Musik, Begegnungen und bewegender Impulse, die das Wirken von APH eindrucksvoll hör- und erlebbar machen, so die APH-Vorsitzende und Kevelaerer Medizinerin Dr. Elke Kleuren-Schryvers. „Das Konzert lädt ein zum Innehalten, zum Erinnern – und zum kraftvollen Weitermachen. Denn Menschlichkeit braucht Gemeinschaft, gerade in einer Zeit, die große Herausforderungen mit sich bringt.“

Der Titel „KAINABER!“ nehme die Idee der Poesie des Tuns von Heinrich Böll auf, „Tuende will ich ehren“, so Sängerin Annette Gutjahr, und wolle zeigen, dass Menschen trotz gefühlter Ohnmacht nicht müde werden, in Krisenorten zu helfen, Hoffnungen zu schenken, Leben zu achten und brüderlich/schwesterlich an der Seite zu stehen. „30 Jahre Aktion pro Humanität, was für ein Jubiläum!“

„KAINABER!“

Multimediales Festkonzert mit und von Elmar Lehnen und Freunden.

Mitwirkende u.a.: Elmar Lehnen, (Leitung, Komponist, Klavier);

Annette Gutjahr (Mezzosopran, Texte), das Klassik-CrossOver Duo Gutjahr/Kirschbaum (Klassischer Mezzosopran, Elektronische Musik, E-Gitarre); Harald Ingenhaag, Bodypercussion, Schlagzeug); Ralf Schauwacker (Bilder, Projektionen, Filme), Chor Kalobrhi.

Interpretiert werden u. a. Werke von J. S. Bach, Samuel Barber, Rudolf Mauersberger, Hilde Domin, Heinrich Böll.

Die geladenen Gäste haben ihre Eintritts-, Einladungskarten für Freitag, 19. September, 19 Uhr, bereits bekommen (bitte dringend per Mail das Kommen und die Zahl der Teilnehmenden bestätigen an aktionph@gmail.com).

Für die Veranstaltung am 21. September, 17 Uhr, gibt es die Tickets ab sofort zum Preis von 18 Euro über den Ticketshop Wallfahrtsstadt Kevelaer (www.kevelaer-marketig.de) unter „Festkonzert 30 Jahre APH, „Kain Aber!“ Kinder bis 15 Jahre: Eintritt frei. (Telefon Kulturkasse Konzert- und Bühnenhaus: 02832-122-800).

Der Erlös fließt direkt in konkrete humanitäre Projekte der Stiftung Aktion pro Humanität.