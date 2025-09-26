Gefeiert wurde mit dem Festkonzert „KainAber!“ 30 Jahre „ Aktion pro Humanität “

/ von Lisa Schweren

Die Musik wurde von der Einspielung von Bildern begleitet: Hier ein Chor aus Benin. Foto: LS

Bereits seit drei Jahrzehnten setzt sich die Stiftung „Aktion pro Humanität“ aus Kevelaer für Hilfsbedürftige auf der ganzen Welt ein. Dass das auf jeden Fall ein Grund zum Feiern ist, entschied man bereits vor fast drei Jahren.

Man musste nur die Frage klären, wie gefeiert werden sollte. Man wollte nicht nur einen Abend voller Reden und wandte sich deshalb an Basilikaorganist Elmar Lehnen. Dieser sollte einen Konzertabend zum runden Geburtstag planen. In den vergangenen fast drei Jahren entstand so mit der Unterstützung vieler seiner Freunde ein einmaliger Konzertabend.

Erleben konnte man diesen am vergangenen Sonntag im Konzert- und Bühnenhaus. Dort wurde man empfangen von Tischen voller Waren aus den Ländern, in denen die APH aktiv ist. Davon durfte man sich als Andenken auch etwas mitnehmen.

Das Konzert eröffnete Dr. Elke Kleuren-Schryers, Vorsitzende der APH, mit einer Rede.

„Die Menschen wollen nicht vergessen werden. Sie wollen gesehen werden in ihrer Not“, so Kleuren-Schryers gleich zu Beginn ihrer Rede.