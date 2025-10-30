30-jähriger Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer

Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, kam es gegen 17.05 Uhr an der Weezer Straße in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall.

Ein 80-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit seinem Fahrzeug, einer grauen Mercedes C-Klasse, die Weezer Straße und beabsichtigte den Einmündungsbereich Lindenstraße / Egmontstraße nach rechts in Fahrtrichtung Wember Straße zu verlassen. Beim Abbiegevorgang übersah der Mann einen von links kommenden und vorfahrtberechtigten Verkehrsteilnehmer mit einem Motorrad (Triumph).

Durch die Kollision im Einmündungsbereich verletzte sich der 30-jährige Mann aus Kevelaer schwer und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw als auch am Motorrad entstand Sachschaden.