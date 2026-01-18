3. Mannschaft verliert wichtigen Punkt

Spielbericht 3. Mannschaft

Die 3. Mannschaft des BC Laubfrosch Kervenheim spielte am Wochenende zu Hause gegen Gut Stoss Frasselt 2. Klaus Cleve gewann sein Spiel für Kervenheim gegen Toni Rütten 33 zu 23 in 20 Aufnahmen. Rüdiger Spielmann erwischte einen schwarzen Tag und konnte nicht punkten für Kervenheim. Er verlor gegen Herbert Daams 13 zu 32 in 20 Aufnahmen. Helmut Gesthüsen machte seine Sache auch nicht besser und verlor gegen die gut spielende Nicole Derks mit 35 zu 50 in 16 Aufnahmen. Somit konnte Paul Bannsch nur noch ein Unentschieden für Kervenheim retten. Er gewann gegen John Derks 50 zu 37 in 18 Aufnahmen.

Das war ein herber Rückschlag im Kampf darum, die Tabellenführung in der 4. Kreisklasse zu übernehmen. Jetzt muss die 3. Mannschaft auf einen Ausrutscher des Tabellenführers hoffen.

Spielstätte des B.C. Laubfrosch Kervenheim mit zwei Billardtischen ist in Kervenheim,

Murmannstraße 32 c (alte Sporthalle).

Trainingstage sind der Mittwoch ab 18:00 Uhr und der Donnerstag ab 16:00 Uhr. Jeder, der Interesse hat, kann die Laubfrösche gerne besuchen und mal eine Probepartie spielen.