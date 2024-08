29-Jähriger wurde mit Messer angegriffen

Am Freitagnachmittag, 16. August 2024, wurde ein 29-jähriger Marokkaner gegen 14.30 Uhr am Bahnhofsvorgebäude in Kevelaer durch einen 25-jährigen Algerier mit einem Messer verletzt. Das erklären Polizei Kleve, Krefeld und die Staatsanwaltschaft Kleve in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Die beiden Männer hatten sich zuvor verbal gestritten. Durch den Angriff wurde der 29-jährige Marokkaner leicht verletzt.

Der Algerier wurde von den Beamten der Polizei Kleve vor Ort festgenommen. Er wurde am Samstag, 17. August 2024, auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen ihn einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.

Die Kriminalpolizei Krefeld hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich mit der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151-6340 in Verbindung zu setzen.