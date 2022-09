287 nachhaltige Trinkflaschen verteilt

Kurz nach dem Start ins Schulleben durften sich die Erstklässlerinnen und Erstklässler in Kevelaer und den Ortschaften über neue Trinkflaschen freuen. 287 blaue Flaschen verteilten die Stadtwerke Kevelaer und die NiersEnergie an die ABC-Schützen. „Wir möchten gerade die Jüngsten bei der Entwicklung hin zu einem gesunden Trinkverhalten mit dem bewussten Genuss von Trinkwasser unterstützen“, erläutert Hans-Josef Thönnissen die Intention der beiden lokalen Wasser- und Stromversorger. Und ergänzt, dass es sich beim Wasser schließlich um das am strengsten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland handele. Neben dem Anreiz zum unkomplizierten Genuss von Trinkwasser soll auch das Bewusstsein für Nachhaltigkeit geschult werden.

„Als Anbieter von ausschließlich ‚grünem Strom‘ ist uns der Schutz der Umwelt ein besonderes Anliegen. Auch hier punkten unsere langlebigen Trinkflaschen und helfen bei der Müllvermeidung und Energieeinsparung“, so Wolfgang Toonen von den Stadtwerken. Er freut sich, dass die Getränkebehälter nicht nur in der Schule zum Einsatz kommen, sondern auch beim Sport und in der Freizeit. „Mit einer solchen Trinkflasche werden die Kinder erinnert, genug zu trinken und lernen von Beginn an Müllvermeidung“, fasst Anna Molderings, Leiterin der Grundschule Wetten, zusammen. „Wir freuen uns jedes Jahr, unseren neuen Schülern die Flaschen überreichen zu dürfen.“

Seit 2016 erhalten die I-Dötzchen an allen Grundschulen in Kevelaer und den Ortschaften Trinkflaschen von den Stadtwerken Kevelaer und der NiersEnergie. Damit der kalorienarme Durstlöscher Wasser unkompliziert zur Verfügung steht, haben die beiden Unternehmen gemeinsam mit der Sparkasse Schulen mit Wasserspendern ausgestattet.