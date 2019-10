28 neue Auszubildende im Fachseminar für Altenpflege

28 Auszubildende haben ihre Ausbildung am Fachseminar für Altenpflege in Kleve gestartet. Das Fachseminar für Altenpflege vermittelt theoretische Grundlage nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und begleitet die Auszubildenden durch die spannende Zeit der Ausbildung.

In ihren Ausbildungsbetrieben können die Auszubildenden die erworbenen Kenntnisse in die Praxis umsetzen. Neben Erfahrungen in ihren Ausbildungsbetrieben lernen die Auszubildenden im Rahmen der dreijährigen Ausbildung während ihrer Praxiseinsätze auch den Versorgungsbereich der ambulanten bzw. stationären und der psychiatrischen Versorgung kennen.

Die neuen Auszubildenden:

Anne Böhmer (Hildegardishaus – Haus für Senioren, Goch), Erzsebet Bondoc (Marienstift – Haus für Senioren, Kalkar), Sumi Dash (Xantener Pflegeteam), Jacqueline Davies (Häusliche Pflege Gabriele Janssen, Kleve), Laura Desneux (Seniorenzentrum Herz-Jesu-Kloster, Kleve), Justyna Fabijan (St. Marien – Haus für Senioren, Grieth), Nina Faske (St. Marien – Haus für Senioren, Grieth),

Maike Flöhr (Gebomed Goch), Levin Görgülü (Laurentius-Haus Uedem), Michaela Groesdonk (St. Helena – Haus für Senioren und Menschen im Wachkoma, Wissel), Serin Güden (Marienstift – Haus für Senioren Kalkar), Leon Interbieten (St. Josef – Haus für Senioren, Griethausen,),

Jona Janssen (Seniorenzentrum Franziskus-Haus, Kleve), Kinga Kotlorz (Seniorenzentrum Willibrordhaus, Kellen), Ina Kumm (Bruderschaft zu Unserer Lieben Frau, Goch), Sharon Lagarden (Josefshaus – Haus für Senioren, Pfalzdorf), Pia-Sophie Madelung (Regina Pacis – Haus für Senioren, Kevelaer), Michelle Mann (Seniorenzentrum Herz-Jesu-Kloster, Kleve), Denise Marshall (Seniorenzentrum Franziskus-Haus, Kleve), Darlyn Müller (Clivia Pflegezentrum, Kleve), Lea Schmitz (Josefshaus – Haus für Senioren, Pfalzdorf),

Hannah Scholten (Seniorenzentrum St. Nikolaus, Kalkar), Lisah Schweppe (Regina Pacis – Haus für Senioren, Kevelaer), Marina Strelow (Altenpflegeheim Haus Simon, Bedburg-Hau), Michelle Celine T`Jolyn (Hildegardishaus – Haus für Senioren, Goch), Kimberly Timmer (Seniorenzentrum Herz-Jesu-Kloster, Kleve), Maria Titova (Seniorenhaus Burg Ranzow, Kleve) und Angelina Wortmann (Seniorenzentrum Franziskus-Haus, Kleve).

Das Fachseminar für Altenpflege gehört zum Katholischen Alten- und Pflegehilfenetzwerk am Niederrhein (KAN). Unter dem Dach des KAN versammeln sich neben dem Fachseminar mehr als 20 Pflegeeinrichtungen und Wohnanlagen für Senioren in den Kreisen Kleve und Wesel, dazu ein Pflegezentrum zur ambulanten Betreuung und ein Hospiz.