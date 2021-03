28-Jähriger überschlägt sich mit seinem Suzuki

Am Montagmorgen, 22. März 2021, kam es um 7.40 Uhr an der Einmündung der L362 zum Achterhoeker Schulweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 28-jähriger Gelderner befuhr mit seinem Suzuki die L362, von Kapellen kommend, in Fahrtrichtung Winnekendonk.

Unmittelbar hinter der Einmündung verlor der 28-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Nachdem das Fahrzeug im Straßengraben zum Stillstand kam, konnte sich der Gelderner selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt.