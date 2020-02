27-Jähriger kam ins Krankenhaus

Verletzungen nach Auffahrunfall in Kleve

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kalkarer Straße in Kleve ist ein Kevelaerer verletzt worden. Am Montagmittag, 17.Februar, kam es nach Angaben der Polizei zu einem Auffahrunfall. Ein 27 Jahre alter Mann aus Kevelaer wollte gegen 12 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Kalkarer Straße nach links auf den Parkplatz eines Gewerbebetriebs einbiegen. Ein in gleicher Richtung fahrender 59-jähriger Lkw-Fahrer erkannte dieses offenbar zu spät und prallte gegen das Heck des vor ihm abbremsenden Wagens, der hierbei stark beschädigt wurde. Der 27-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.