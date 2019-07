25 Jahre sind vergangen, seitdem die ersten Ballons auf der Hülswiese gestartet sind. Zwischen dem Gradierwerk, dem Schwimmbad und dem Rilano Hotel wird eins der größten Ballönertreffen der Region dieses Jahr auf zwei Wiesen ausgerichtet. 35 Heißluft-Ballons, darunter wieder einige Sonderformen und zehn Modellballons, zeigen sich am 12. und 13. Juli am Solegarten St. Jakob in Kevelaer.