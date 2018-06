Ballon-Pilot Michael Krämer nimmt‘s sportlich: „Zeigt doch prima die Windrichtung an“, lautet sein Kommentar zu dem riesigen Baukran im Hintergrund. Krämer ist Mitorganisator des Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festivals und verantwortlich für die technische Seite. Und die bietet in diesem Jahr wegen der regen Bautätigkeit auf der Hüls einige Herausforderungen.

Die Ballonwiese ist von einigen Seiten mit Bauzäunen umgeben. Hinter der Absperrung zum Hallenbad tut sich derzeit nicht viel (das KB berichtete über die Verzögerungen beim Neubau des Mehrzweckbeckens). Auf der anderen Seite ist umso mehr los: Der Solegarten St. Jakob entsteht und direkt nebenan wurde gerade der Grundstein für das neue Rilano-Hotel gelegt. Beide Baustellen sind eingezäunt und bergen jeweils einen Bau-Kran. Der eine, im Solegarten, könne „flachgelegt“ werden, sagt Bernd Pool vom Stadtmarketing. Für den anderen wolle der Bauunternehmer einen Kranführer abstellen, der den Ballönern gegebenenfalls die Starts ermöglicht.

32 Ballone gemeldet

Doch das ist nur die eine Seite der Ballonwiese. Denn auf der anderen Straßenseite geht‘s in diesem Jahr ebenfalls heiß zu. Aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen – 32 große Ballone sind gemeldet, im vergangenen Jahr waren es knapp über 20) sollen auch dort Heißluftballone abheben. Die frisch gemähte „Ausweichfläche“ wird für die Starts mitgenutzt, die Versorgung mit Köstlichkeiten vom Grill und kühlen Getränken wird, wie in jedem Jahr, durch den „Wiesenwirt“ Kanders am gewohnten Standort erfolgen. Neu ist in diesem Jahr die Cocktail-Bar „ArriBar“: Paulina Heilen und Ramona Kanders haben mit ihrem liebevoll gestalteten Stand schon Privat-Partys und Junggesellen-Abschiede „aufgemixt“. Beim Ballon-Festival geben die beiden Jung-Unternehmerinnen aus Winnekendonk ihren Einstand auf einer öffentlichen Veranstaltung.

Die Kombination von Bällen und Ballonen

Eher ungewöhnlich ist die Kombination von Bällen und Ballonen, die sich durch die Fußball-Weltmeisterschaft ergibt. Deshalb werden einige der Attraktionen auf der Wiese auch einen Bezug zum Thema Fußball haben. Hauptsponsor Volksbank an der Niers eG wird ein Torwandschießen anbieten, es gibt einen „Speedkick“, an dem die Schießgeschwindigkeit unter Beweis gestellt werden kann und für die jüngeren Besucher steht neben der bekannten nostalgischen Schiffschaukel auch eine Ballhüpfburg bereit. Diejenigen, die an ihr Glück im Spiel glauben, sollten unbedingt Lose erwerben und mit etwas Glück eine Ballonfahrt oder einen der anderen attraktiven Preise gewinnen.

Michael Krämer betont den „familiären Charakter“ des Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festivals. Der Mann muss es wissen: Mit dem Kevelaerer „Aufsteiger“ – im Anhänger – fährt er zu zahlreichen anderen Festivals, auch um dort Werbung für das Ballonspektakel in der Wallfahrtsstadt zu machen. Die steigenden Anmeldezahlen scheinen zu beweisen, dass das bei anderen Ballönern gut ankommt. In diesem Jahr nähmen auch wieder einige „Sonderformen“ wie etwa die Katze, die Matroschka oder, zum ersten Mal in Kevelaer, ein Auge teil.

Start am Freitag

Am Freitag, 6. Juli, beginnt das Festival um 16 Uhr. Um 19 Uhr starten die Himmelsriesen mit ihrer ersten Fahrt. Sobald die bunten Gespanne der Ballonfahrer von ihrer ersten Fahrt zurück auf der Ballonwiese sind, wird alles für den spektakulären „Nightglow“ vorbereitet, der um ca. 22 Uhr beginnt und zu Begleitmusik und unter Mitwirkung der Modellballöner stattfindet.

Frühstart am Samstag

Der Samstag, 7. Juli, beginnt, eine gute Wetterlage vorausgesetzt, mit den Frühstarts der Himmelsriesen um 6 Uhr. Ab 16 Uhr beginnt dann das Programm auf der Ballonwiese, bei dem alle Attraktionen des Vortages für die Besucher bereitstehen. Um ca. 19 Uhr werden dann die Ballons erneut abheben und ihre Fahrt über den Niederrhein beginnen. Mit etwas Glück führt die Reise über die Kevelaerer Innenstadt und die Ballonfahrer können das Abendglühen der Modellballone auf dem Roermonder Platz, das um 20 Uhr beginnt, aus der Luft beobachten. Wenn alle Akteure wieder auf der Ballon-Wiese eingetroffen sind, beginnt die Ballöner-Party. Hierzu sind alle Festival-Besucher herzlich willkommen, um den Samstagabend bei guter Musik und leckeren Speisen und Getränken ausklingen zu lassen.

Zeitgleich und nebenan veranstaltet der Bühnenhauswirt Torsten Pauli in Kooperation mit dem Stadtmarketing ein Public-Viewing zum Viertelfinal-Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Dreifachturnhalle.

Ob und wann am Sonntag auch noch gestartet werden kann, darüber mag derzeit noch niemand eine Prognose abgeben. Doch die Möglichkeit bestehe immerhin, betonen die Veranstalter.

Für alle Tage stehen übrigens noch begehrte Ballon-Korbplätze zur Verfügung. Informationen hierzu gibt es bei

Michael Krämer, Wolkentaxi Xanten, T.: 02801 / 7 08 77.