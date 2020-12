22-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Mittwochabend, 9. Dezember 2020, gegen 20.15 Uhr, kam es auf der Straße Et Grotendonk in Höhe der Brücke, die über die Mühlenfleuth führt zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Frau aus Uedem fuhr in ihrem 1er BMW die Straße Et Grotendonk in Richtung Kevelaer, als sie in Höhe der Brücke die Kontrolle über den BMW verlor und gegen das Brückengeländer prallte. Durch den Aufprall wurde die Front des BMW stark beschädigt, die 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der BMW musste abgeschleppt und die Brücke gesichert werden. Zur Unfallzeit konnte eine leicht winterglatte Fahrbahndecke festgestellt werden.