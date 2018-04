Kevelaer. Ob Puppentheater mit „Katz und Maus“, „Elliot und Isabella im Finsterwald“ oder „Das Schaf Charlotte und seine Freunde“ – für jeden kleinen und großen Zuschauer ist etwas Passendes dabei. Mit fünf Bühnen in den Straßen Kevelaers verwandelt das Stadtmarketing die Innenstadt am Verkaufsoffenen Sonntag, 27. Mai, erneut in ein Reich mit bunten Farben, fröhlichen Stimmen und tanzenden Puppen. Unterstützt wird das Festival auch in diesem Jahr von der Volksbank an der Niers, dem Verkehrsverein Kevelaer und Umgebung und den Kevelaerer Straßenwerbegemeinschaften.

Tierisch lustig: Hase, Igel, Schafe und Drachen

Am Sonntag können die Besucher unter anderem das Stück „Der Hase und der Igel“ verfolgen und dem bekannten Wettlauf zweier ungleicher Kontrahenten aus einer neuen Perspektive zusehen und dabei mitfiebern. Auf einer anderen Bühne findet das Publikum „Das Schaf Charlotte und seine Freunde“, die gemeinsam versuchen, verschwundene Schafe zu finden. Außerdem wartet die Prinzessin Zuckererbse, die sich sehnlichst einen Drachen wünscht. Diese drei und eine Menge anderer Puppentheater mit ihren liebevoll aufgeführten Stücken gilt es am Sonntag, 27. Mai, in Kevelaers Innenstadt zu entdecken und zu besuchen. Die obligatorischen „Walkacts“ dürfen natürlich nicht fehlen. In diesem Jahr können sich die Besucher auf zwei „Rotzfreche Kinder“ und das „Urgestein“ der Puppenspiel-Tage Heiner Dünkelmann freuen.

Zum Start der „21. Kevelaerer Puppenspiel-Tage“ funktioniert das Stadtmarketing das Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte zu einem großen Puppentheater um. Am Samstag, 26. Mai, ist das Figurentheater „Die Complizen“ mit „Urmel schlüpft aus dem Ei“ um 15.00 Uhr zu Gast in der Öffentlichen Begegnungsstätte in Kevelaer und zeigt ein „wirrwarrwitziges“ Musical mit einem der liebenswertesten Geschöpfe der deutschen Kinderliteratur.

Auf der Insel Titiwu bringt der Professor Habakuk Tibatong Tieren das Sprechen bei. Dann passiert etwas Unerwartetes: ein großer Eisberg wird an den Strand geschwemmt. Ein Ei befindet sich darin. Der Professor und seine Tiere brüten es aus. Heraus schlüpft ein Urmel, eine Sensation!

Das Original von Max Kruse bildet die Basis. Angereichert mit den schönsten Momenten des Bilderbuchtitels, mit charakterstarken Figuren, mit eingängiger Musik vertont und mit verbindenden Mitmachelementen wird das Stück weit mehr als Figurentheater sein!

„Die Complizen“ nehmen ihr Publikum mit zum Urzeit-Urmel und bereiten allen eine „mupfelige“ Zeit. Das Musical wird von den Complizen für Kinder ab 3 Jahren empfohlen.

Puppenspiel 18+

Am Freitag, 25. Mai, zeigt das Stadtmarketing, damit auch die Erwachsenen einen Zugang zu Figurentheatern bekommen können, im Rahmen der Reihe „Puppenspiel 18+“ das Stück „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“. Das „Theatrium Dresden“ präsentiert den hundertjährigen Allan Karlsson und seinen ebenfalls angejahrten Kumpan Julius, einen Kleinkriminellen, die sich ihrer altersadäquaten Rolle verweigern. Im Spannungsfeld zwischen organisierter Kriminalität und überforderter Staatsmacht erweisen sie sich als bewundernswert unangreifbar und werden am Ende mit einem grotesk-schönen Lebensabend belohnt.

Eintrittskarten für die Puppentheater „Urmel schlüpft aus dem Ei“ und „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ sind beim Service-Center im Erdgeschoss des Rathauses, Tel.-Nr.: 02832 / 122-150 bis -153, erhältlich.