200 Jahre Bäckerei Kürvers: Abschied vom Laden, Aufbruch in die Zukunft

Ein Stück Ortsgeschichte wird gefeiert

Zwei Jahrhunderte Handwerk, Familiengeschichte und gelebte Nahversorgung: Die Bäckerei Kürvers in Kervenheim blickt auf 200 Jahre Firmengeschichte zurück. Am Sonntag, 31. Mai 2026, lädt der Traditionsbetrieb aus diesem Anlass Kunden, Wegbegleiter und Gäste zu einem besonderen Jubiläumstag ein – und zugleich zu einem emotionalen Abschied vom klassischen Ladenverkauf.

Letzte Gelegenheit im Fachgeschäft

Zwischen 8 und 11 Uhr öffnet die Bäckerei ein letztes Mal ihr Fachgeschäft für die Öffentlichkeit. Für viele Kervenheimer dürfte dieser Moment mehr sein als nur ein Einkauf: Über Generationen hinweg war die Bäckerei ein fester Bestandteil des Dorflebens, Treffpunkt und Versorger zugleich. An diesem Vormittag haben Kunden noch einmal die Gelegenheit, Backwaren zu erwerben und gemeinsam mit dem Team auf die lange Geschichte anzustoßen.

Wandel in der Unternehmensausrichtung

Mit dem 1. Juni schlägt die Bäckerei Kürvers ein neues Kapitel auf. Künftig konzentriert sich der Betrieb vollständig auf die Belieferung von Wiederverkäufern. Dieser Schritt steht exemplarisch für die strukturellen Veränderungen im Bäckerhandwerk, das zunehmend von wirtschaftlichem Druck und veränderten Kundenbedürfnissen geprägt ist.

Offizieller Empfang ab 11 Uhr

Im Anschluss an den letzten Verkauf richtet sich die Feier ab 11 Uhr an geladene Gäste. Vertreter aus Vereinen, Kommunalpolitik, Geschäftspartner sowie Berufsorganisationen sind eingeladen, gemeinsam mit der Familie Kürvers auf die vergangenen 200 Jahre zurückzublicken und die Zukunft des Betriebs zu würdigen.

Zwischen Tradition und Neubeginn

Das Jubiläum ist damit nicht nur ein Fest, sondern auch ein Einschnitt. Die Bäckerei Kürvers verabschiedet sich von einem vertrauten Kapitel – und bleibt doch ein wichtiger Teil der regionalen Versorgungsstruktur. Für viele wird der 31. Mai ein Tag der Erinnerung sein: an den Duft frischer Brötchen, an Gespräche über die Theke hinweg – und an ein Stück gelebte Dorfkultur.

KB berichtet ausführlich

Das KB wird das Jubiläum journalistisch begleiten und in einer der kommenden Ausgaben ausführlich über die Geschichte der Bäckerei Kürvers, den Festtag und die Menschen hinter dem Traditionsbetrieb berichten.