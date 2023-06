20 Ausstellungsorte an zwei Wochenenden

Am 10. Juni 2023 startet die achte Auflage der „Landpartie am Niederrhein“. 20 Ausstellungsorte verteilt auf zwei Wochenenden sind in diesem Jahr mit von der Partie. Am 10. und 11. Juni 2023 sind dreizehn Ausstellungsorte dabei, am 17. und 18. Juni 2023 öffnen zwölf Orte. Im Programmheft und auf der Karte verrät ein Farbcode, wer an welchem Wochenende Gäste willkommen heißt.

Das Ausstellungsprogramm ist so facettenreich wie die Menschen und die Ausstellungsorte. Malerei, Skulpturen, Fotografie, Arbeiten in Ton, Holz oder Beton sind ebenso vertreten wie Genähtes, Geschweißtes, Gestricktes und Gefilztes. Die einzigartigen Kulissen bilden private Gärten, Innenhöfe, Ateliers, Werkstätten, landwirtschaftliche Betriebe, eine Vereinswiese und sogar ein historisches Burggelände. Konzerte, Mitmach-Angebote, Lesungen und natürlich kulinarische Angebote machen die „Landpartie am Niederrhein“ zu einer ganz besonderen Gelegenheit für eine Auszeit vom Alltag.

„Suchen Sie sich ihren persönlichen Startort und dann lassen Sie sich treiben,“ empfehlen die beiden Initiatorinnen Raphaele Feldbrügge und Anne van Rennings vom Verein „wirKsam e.V.“ und ergänzen: „Nutzen Sie das Programmheft und Karte und kommen Sie mit anderen ins Gespräch für Ihre ganz persönliche Route rund um Kevelaer.“

Auf den Farbcode achten

Wie in den vergangenen Jahren markieren bunte Bänder die beteiligten Ausstellungsorte. Besucherinnen und Besucher sollten den Farbcode beachten, um zu sehen welcher Ort wann öffnet. Dank des Engagements der Gastgeberinnen und Gastgeber sowie der Unterstützung der Volksbank an der Niers und der Wallfahrtsstadt Kevelaer ist an allen Ausstellungsorten der Eintritt frei und das Programmheft mit Karte kostenlos. Selbstverständlich freuen sich die Gastgeberinnen und Gastgeber und die auftretenden Künstlerinnen und Künstler über eine angemessene finanzielle Aufmerksamkeit in der „Hutkasse“.

Bereits seit 2016 wird die Landpartie ehrenamtlich von Aktiven des Kunst- und Kreativnetzwerks wirKsam e.V. organisiert. „Der Verein moderiert das Netzwerk der Gastgeber*innen, die selbst Veranstalter*innen an ihrem Ausstellungsort sind.“ „Die Vielfalt der teilnehmenden Menschen, Orte und Gewerke war und ist unser großes Anliegen bei dieser Veranstaltung. Wir möchten die Besucher*innen teilhaben lassen an der unglaublichen Schaffenskraft der lokal und regional aktiven Kunst- und Kulturschaffenden und Kunst und Kultur für alle erlebbar machen. Auch wir entdecken dabei immer wieder Neues, was uns großen Spaß macht.“, erklärt Raphaele Feldbrügge und ergänzt: „Es ist immer wieder schön zu erleben, wie auf diese Weise neue Ideen und gemeinsame Projekte entstehen. Begegnung, gegenseitige Inspiration und der offene Austausch stehen im Mittelpunkt der Landpartie am Niederrhein.“

Alle Informationen zur Veranstaltung gibt es auf www.landpartie-niederrhein.de. Programmhefte mit Radkarte liegen an allen Ausstellungsorten bereit. Im Vorfeld gibt es die beliebten Auszeitbegleiter in allen Filialen der Volksbank an der Niers, in der Tourist Info der Wallfahrtsstadt Kevelaer sowie im Infogebäude des Solegartens St. Jakob und in den Buchhandlungen in der Kevelaerer und Gelderner Innenstadt.