2. Drehorgelwallfahrt mit Sonntags-Shopping

Die Kevelaer Innenstadt verwandelt sich in der Zeit vom 5. bis 7. Juni 2026 zur Open-Air-Bühne. Mehr als 40 Drehorgel-Musiker aus dem In- und Ausland treffen sich in Kevelaer zur „2. Drehorgelwallfahrt“ und lassen ihre Instrumente erklingen. Bei dem Event geht es im wörtlichen und übertragenen Sinne wirklich rund, denn die Besuchenden können sich auf ein attraktives Programm freuen.

Abwechslungsreiches Programm für Klein und Groß

Am Freitag, 5. Juni 2026, um 20 Uhr erklingen die ersten Drehorgeln in Pastor’s Garten, wo bekannte Volkslieder und Schlager zum Mitsingen einladen. Der Eintritt an diesem Abend ist frei. Am Samstag, 6. Juni 2026, ziehen die Musikanten um 10.30 Uhr ins Forum Pax Christi ein, hier werden im Rahmen einer Pilgerandacht die Instrumente und Teilnehmenden gesegnet. In der St. Antonius-Kirche wird um 12 Uhraußerdem eine Kinder-Orgelführung angeboten. interessierte Familien können ohne Anmeldung und kostenfrei daran teilnehmen. Am Nachmittag folgt im Forum Pax Christi um 16 Uhr ein vielseitiges kostenfreies Drehorgelkonzert mit musikalischer Bandbreite von traditionell bis klassisch. Am Samstag und Sonntag findet von 12 bis 16 Uhr für Kinder eine Drehorgelschule vor dem „Niederrheinischen Museum“ statt. Auch hier ist der Eintritt frei. Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Gäste am Sonntag, 7. Juni 2026, um 17 Uhr in der Marienbasilika. Dort treten mehrere Drehorgeln gemeinsam mit der großen Seifert-Orgel in einen eindrucksvollen musikalischen Dialog. Das Abschlusskonzert ist ohne Eintritt, Spenden zum Erhalt der Seifert Orgel in der Basilika werden gerne entgegengenommen.

Die Menschen hinter den Drehorgeln

Die Kevelaerer Drehorgel-Enthusiasten Heike und Johannes Rath organisieren die „Drehorgelwallfahrt“, die bereits 2024 mit großem Erfolg stattgefunden hat, und bringen somit durch Ihre Kontakte viele Drehorgel-Musiker mit ihren Instrumenten erneut nach Kevelaer. Die „2. Drehorgelwallfahrt“ wird unterstützt von „Orgelbau Seifert“, „Volksbank an der Niers“, „Unternehmervereinigung Kevelaer“, „ABS Safety“, „Baumarkt VOS“ sowie dem Kevelaer Marketing.

Sonntags-Shopping von 13 bis 18 Uhr

Im Rahmen der „2. Drehorgelwallfahrt“ öffnen auch die Geschäfte in der Kevelaerer Innenstadt zum Verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen. Von 13 bis 18 Uhrsind die Besuchenden zu einem entspannten Einkaufsbummel eingeladen. Für das leibliche Wohl sorgt die örtliche Gastronomie und ergänzt das vielfältige Angebot des stationären Einzelhandels. „Die ‚Drehorgelwallfahrt‘ findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Die Veranstaltung zieht gemeinsam mit dem Verkaufsoffenen Sonntag zahlreiche Besuchende an und ist somit auch ein Frequenzbringer“, erklärt Citymanager Reiner Op de Hipt. Aufgrund des Events kommt es am Sonntag, 7. Juni 2026, zu Straßensperrungen im Innenstadtbereich. Die ausgewiesenen Parkflächen sind jedoch weiterhin erreichbar.