2. Big-Challenge-Cup am 5. März in Winnekendonk

Bereits zum zweiten Mal findet am Sonntag, 5. März, das Spinning-Event „BIG Challenge Cup“ zugunsten der Deutschen Krebshilfe statt. Von 11 bis 17 Uhr können insgesamt 24 Teams auf die Spinning-Räder steigen und innerhalb von 45 Minuten so viele Kilometer erstrampeln wie nur eben möglich. Die Volksbank an der Niers wird die Gesamt-Kilometerleistung in Spendengelder umrechnen und „BIG Challenge Deutschland“ zu Gute kommen lassen.

Wer an diesem Tag nicht sportlich aktiv sein, aber trotzdem Spendengelder für den großen Big-Challenge-Tag am 24. Juni sammeln möchte, der kann mit einem Stand in der Öffentlichen Begegnungsstätte Winnekendonk dabei sein. Leckereien, Selbstgebasteltes, Dekoartikel und andere tolle Dinge warten auf ihre Abnehmer. Auch diese Gelder werden das Gesamt-Spendenkonto von Big Challenge zugunsten der Deutschen Krebshilfe erhöhen. Doch wer noch einen Startplatz für den Cup, ob als Teilnehmer oder Aussteller, ergattern möchte, sollte schnell handeln und sich anmelden unter bigchallenge-deutschland.de.