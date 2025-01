2.000 Euro für einen urbanen Garten in Kevelaer

Mit Umweltschecks in Höhe von je 2.000 Euro fördert das NRW-Umweltministerium Naturschutzprojekte von Vereinen und Privatpersonen.

Seit Einführung der Schecks im November 2024 wurden bereits 144 Anträge bewilligt – auch in Goch und Kevelaer. In Kürze startet die nächste Bewerbungsrunde. Dazu erklärt Volkhard Wille, Landtagsabgeordneter aus Kleve:

„Ich freue mich, dass die Umweltschecks schon gut angenommen werden und bereits zwei Projekte eine Förderung des Landes erhalten. Gefördert werden die „Initiative Permakultur-Niederrhein e.V.“ für die Herstellung eines urbanen Waldgartens in Kevelaer und die „Initiative Alte Schule Hülm e.V“ für das Aufstellen eines Insektenhotels vor dem Dorfhaus in Hülm. Diese Projekte zeigen beispielhaft, wie viel wir in unserem direkten Umfeld für Natur- und Artenschutz tun können und wie viele tolle Ideen es dafür gibt. Hoffentlich werden durch diese ersten Projekte noch viele weitere Bürgerinnen und Bürger inspiriert, sich mit kreativen Maßnahmen für die Natur und die Artenvielfalt einzusetzen. Die neue Förderrunde startet am 3. Februar 2025.“

Interessierte Vereine, Organisationen und Privatpersonen können sich ab dem 3. Februar 2025 ganz einfach online beim Umweltministerium um die Förderung in Höhe von 2.000 Euro bewerben. Ein Eigenanteil ist nicht erforderlich.

Alle weiteren Informationen gibt es auf der Website des Umweltministeriums: www.umweltschecks.nrw.de.