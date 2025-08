1LIVE San Hejmo FESTIVAL BEKOMMT eigene Comedy-Stage

In wenigen Tagen verwandelt sich der Airport Weeze zum vierten Mal in das bunteste und schönste Wohlfühl-Festival in NRW. Am 15. und 16. August feiern bis zu 35.000 Besucher:innen pro Tag beim 1LIVE San Hejmo Festival ihre Stars. Das hochkarätige Live-Programm bietet Headliner wie Clueso, K.I.Z, Nina Chuba, FiNCH und Sido sowie über 100 weitere Acts. Neben dem vielfältigen Musikprogramm sorgt beeindruckende Kunst nationaler und internationaler Street-Artists auf dem gesamten Festivalgelände für den ganz besonderen Look & Feel. Abgerundet wird das Erlebnis durch kreative DIY-Angebote und köstliches Street Food.

Kurz vor Festivalstart präsentiert das „Heilige Zuhause“ ein weiteres Alleinstellungsmerkmal: Comedy bekommt bei San Hejmo erstmals eine eigene Bühne. Ein weiterer Grund, sich jetzt in der finalen Ticketphase noch eines der letzten Tickets zu sichern! Neue Comedy-Stage mit den besten Newcomer:innen der Szene Mit der brandneuen Comedy Stage bringen die Veranstalter eine weitere Farbe des schönsten Wohlfühlfestivals in NRW zum Vorschein. In einem der charakteristischen Hangars heißt es in diesem Jahr an beiden Festivaltagen: Entertainment pur! Mit einem abwechslungsreichen Comedy-Programm bietet San Hejmo sechs talentierten Newcomer:innen eine Bühne – und den Besucher:innen eine willkommene Pause für die Partyfü.e. Stattdessen werden die Lachmuskeln bis aufs Äußerste strapaziert. Mit dabei sind: Bora, Simon Mann, Malou Benischke, Philip Wefel, Rasmus Syman und Yannick de la Pêche.

Alle sechs Künstler:innen werden an beiden Festivaltagen auftreten und täglich ein neues Programm präsentieren. Die Besucher:innen können die Auftritte also problemlos auch zweimal besuchen und werden gleich doppelt unterhalten.

Warsteiner Talents of San Hejmo Gewinner: „DROII“ vervollständigt das Line Up Der Warsteiner Talents of San Hejmo Wettbewerb hat auch in diesem Jahr wieder Newcomer:innen eine Bühne und dem Gewinner-Act einen Platz im offiziellen Line-Up von San Hejmo geboten. Der Indie-Künstler DROII konnte sich aus über 500 Bewerbungen hervorheben und überzeugte sowohl das Publikum als auch die Jury.

Mit seinem genreübergreifenden Mix aus Indie, Electro, modernem Rap, New Wave, NNDW sowie emotionalen deutschen Texten passt er perfekt in das Line-Up von San Hejmo. Am Samstag steht DROII gemeinsam mit seiner Band auf der Party-Stage. Tickets in neuer Preisstufe – Campsite ausverkauft, Tagestickets noch verfügbar Wer vom 15. bis 16. August am Airport Weeze dabei sein möchte, sollte sich jetzt Tickets

In der letzten Preisphase des Vorverkaufs sichern, die heute, 5.8.25, ab 12 Uhr startet. Das gesamte Camping-Kontingent ist bereits restlos ausverkauft. Tagestickets und weitere Kategorien sind aktuell noch verfügbar. Restkontingente werden zu Abendkassenpreisen ab dem Festivalfreitag online angeboten.

In der finalen Ticketphase weiterhin verfügbar sind 2-Day Ticket (209 EUR), Friday Tickets (115 EUR), Saturday Tickets (125 EUR) sowie VIP Friday Tickets (325 EUR). Alle Tickets sind erhältlich auf: tickets.sanhejmo.com Der vollständige Timetable für beide Festivaltage