1LIVE San Hejmo FESTIVAL 2025

Das 1LIVE San Hejmo Festival findet 2025 mit zwei Festivaltagen am 15. und 16. August sowie Camping vom 14. bis 17. August statt.

Das umfängliche Verkehrskonzept für die Veranstaltung ist mit den Behörden einvernehmlich abgestimmt und hat im Vorjahr bereits für einen weitgehend reibungslosen Ablauf gesorgt.

Für die Anreise zum Campingplatz am Do., 14. August, wird auf die bewährte Zuführung der PKW über den Hülmer Deich (L361) zurückgegriffen. Erstmals kann dabei die Einrichtung einer Einbahnstraße auf dem Hülmer Deich zur Entlastung in den Stoßzeiten erfolgen.

Für die Tagesbesucher werden Parkplätze nördlich des Flughafengeländes eingerichtet, die Zuführung der PKW erfolgt ebenfalls über den Hülmer Deich.

Somit sind die Hauptzufahrt und das Flughafengelände des Airport Weeze durch die An- / Abreise des Festivals voraussichtlich nicht beeinträchtigt. Der Fahrrad-Parkplatz befindet sich auch in diesem Jahr direkt vor dem Check-In an der Baaler Straße.

Von dort sind es nur wenige Meter zu Fuß bis auf das Festivalgelände. Alle weiteren Infos zur Anreise: https://www.sanhejmo.com/info/#travel.