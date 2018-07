Mit einem Lächeln und voll Stolz präsentierten sich die 19 angehenden Friseurinnen und Friseure den Fotografen, ehe sie sich zum Feiern der bestandenen Gesellenpüfung in die Winnekendonker Begegnungsstätte begaben. Eine der jungen Damen, die sich über ihre vollzogene Prüfung freuen durften, war die Kevelaerin Lara Heister, die bei Michael Schumacher gelernt hatte. „Das ist kreativ, macht Spaß und hat mit Kunden zu tun“, erklärte die 20-Jährige, was sie an diesem Beruf fasziniert. Auch die Kevelaererin Miriam Ophey ist jetzt Friseurgesellin, sie lernte bei Timo Terpoorten.