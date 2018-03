Am Donnerstag, 8. März 2018, gegen 7.30 Uhr fuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus Kevelaer mit einem Motorroller der Marke KTM (125 ccm) auf der Veerter Straße in Richtung Geldern-Veert. In Höhe des Ortsausgangs überholte der 17-Jährige einen Lkw. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Seat Leon zusammen.

In dem Seat war ein 27-jähriger Mann aus Sonsbeck auf der Veerter Straße in Richtung Wetten unterwegs. Der 17-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Eine Lebensgefahr besteht für ihn nicht. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Seat war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Unfallstelle war bis gegen 9.20 Uhr gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.