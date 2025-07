16. offene Kevelaerer Golf-Stadtmeisterschaften

Am Samstag, 2. August 2025, starten die 16. offenen Kevelaerer Golf-Stadtmeisterschaften im GC Schloss Haag in Geldern. Wie in den vergangenen Jahren ist dieses Turnier offen für alle interessierten Spieler und Spielerinnen.

Anmeldungen über PC Caddie sind möglich und es haben sich schon einige angemeldet. Interessierte können sich auch per Mail (gc-schloss-haag@t-online.de oder golf-kevelaer@t-online.de) anmelden.

„Meldet bitte auch eure Begleitperson für das Abendessen an, wenn diese das Turnier nicht spielt“, heißt es von den Organisatoren Thomas Hardieck, Torsten Vogt und Jürgen Borghs.

In diesem Jahr gibt es eine Neuerung. Der mehrfache Stadtmeister Benedikt Polders hat sich bereit erklärt, an Loch 7 (Par 3) im Wettbewerb „Beat the Bene“ anzutreten.

Alle Teilnehmer können gegen einen kleinen Obolus von 5 Euro an dieser Challenge gegen Benedikt antreten. Wer auf dem Grün näher an der Fahne liegt als Benedikt, erhält bei der Siegerehrung ein Präsent. Es zählen nur die Bälle, die auf dem Grün liegen. Der Schlag der Teilnehmenden zählt natürlich auch für den Wettbewerb „Nearest to the Pin“. Wenn es Fragen gibt, steht Benedikt Polders gerne am Abschlag vom Loch 7 zur Verfügung.

Das gemeinsame Abendessen und die Siegerehrungen finden nach der Rückkehr des letzten Flights im Innenhof des Schlosses bei „Malo im Schloss“ statt. Im Anschluss werden die Sieger geehrt.

Als Sponsoren konnten Fahrdienst Vogt, Augenoptik Plümpe, Galerie Kocken und JB EDV Beratung gewonnen werden.

„Wir alle würden uns über neue Sponsoren freuen. Sprecht uns gerne an, es gibt viele Möglichkeiten“, heißt es von den Organisatoren.

Und weiter: „Wie im vergangenen Jahr bereits angedeutet, haben wir eine neue Mailadresse, die keine Schwierigkeiten machen sollte. Bitte löscht die alte Adresse, diese wird nicht mehr gepflegt.

Wir drei (und auch Benedikt) freuen uns schon heute auf euch. Meldet euch zahlreich an und sprecht eure Freunde und Bekannten auf dieses Turnier an.“