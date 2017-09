1:6-Klatsche für Union Wetten gegen Goch

In der neuen Saison läuft es für die Union Wetten weiter nicht rund. Am Sonntag musste sich die Mannschaft von Trainer Marcel Lemmen im Heimspiel der Concordia aus Goch mit 1:6 geschlagen geben und steht damit in der Tabelle mit nur einem Punkt aus vier Partien auf dem vorletzten Platz. Als nächstes steht das Derby gegen die Viktoria Winnekendonk auf dem Programm.