In zahlreicher Anwesenheit blickten die Mitglieder des Löschzuges Kevelaer – Stadtmitte, bei ihrer Jahreshauptversammlung auf das Jahr 2017 zurück. Die 66 aktiven Feuerwehrmänner wurden insgesamt 154 mal alarmiert, davon mussten sie 74 mal tatsächlich Brände bekämpfen und 71 mal technische Hilfe leisten. Neun Fehlalarme gab es.

Viele dieser Einsätze passierten in den Nachtstunden oder waren sogenannte Kleineinsätze, über die im Normalfall nicht berichtet wird, so Löschzugführer Tobias Schülpen in seinem Jahresbericht. Neben Tierrettungen, Hilfestellungen bei Verkehrsunfällen oder bei in Not geratenen Personen in verschlossenen Wohnungen leisteten die Freiwilligen auch Brandsicherheitswachen wie bei der Motorradwallfahrt, beim Ballonfestival und beim Besuch des Bundespräsidenten. Meist sieht man sie nicht, sie halten sich im Hintergrund – aber sie sind da.

Größere Einsätze wie Wohnhausbrände oder Fahrzeugbrände waren zeitig unter Kontrolle gebracht, da die Einsatzkräfte schnell vor Ort waren. Bei mehreren Bombenentschärfungen an der Hüls war jede Menge Manpower während der Amtshilfe gefragt; zum Glück stellten sich die verfügbaren Männer aller Löschzüge aus dem Stadtgebiet bereit und sorgten für die entsprechende Sicherheit.

Die Feuerwehrmänner kamen nicht aus der Übung. An ca. 20 kleinen Übungsabenden und zwei großen Übungseinsätzen – wie in dem frisch sanierten Kevelaerer Rathaus – wurde der „Echtfall“ geprobt.

An 26 Terminen waren die Brandschutzerzieher in den Kindertagesstätten unterwegs und erklärten den insgesamt 500 Kindern einfach und spielerisch Verhaltensweisen, welche bei einem Feuer lebensrettend sein können.

Oberbrandmeister Markus van Oorschot verwandelte das Bühnenhaus kurz in ein Kino. Er zeigte den Kameraden in einem mit passender Musik hinterlegtem Film Einsatzbilder aus dem Jahr 2017.

An einen ganz kuriosen Fall erinnert sich Stadtbrandinspektor Georg Metzelaers in seinem Rückblick auf das vergangene Jahr: Aus einem Spielcasino wurde weißer Rauch gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass es sich um Rauch aus einer Nebelmaschine handelte. Die Anlage stellt sich bei einem Einbruchversuch automatisch an, damit die Einbrecher innerhalb des Gebäudes nichts erkennen können. Das war dann eher ein Fall für die Polizei.

Auch Metzelaers bedankte sich herzlich für die Einsätze sowie die ehrenamtlichen Arbeit der Wehrleute. Die Löschzüge in der Stadt Kevelaer sind hervorragend ausgestellt und haben auch keine Nachwuchssorgen. So wurden nun Darius Kormanjos, Patrick Deckers und Louis Giesel aufgenommen.

Beförderungen und Ehrung

Befördert wurden:

zum Feuerwehrmann: Peter Gleumes

zum Oberfeuerwehrmann: Max Thür

zum Unter-Brandmeister: Tobias Ritgens

zum Oberbrandmeister: Markus van Oorschot

zum Brand-Oberinspektor: Pascal Endress.

Vom Verband der Feuerwehr wurden geehrt:

für zehnjährige Mitgliedschaft: Tobias Ritgens, Thomas Pfeifenberger und Daniel Maas

für 40-jährige Mitgliedschaft: Peter Ruiters

für 50-jährige Mitgliedschaft Gerd Kempken.

Die Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft kam vom Land NRW, vertreten durch den Bürgermeister Dominik Pichler, an Thomas van Plüren, Philipp Köhler und Ralf Wälbers.