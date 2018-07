Was da etwa 30 Aktive des Vereins Motorradfahrer-Wallfahrt Kevelaer wieder auf die Beine beziehungsweise auf die Räder gestellt haben, ist schon etwas Besonderes. Rund 1500 Bikes wurden von ihren Fahrern zur 34. Motorradfahrer-Wallfahrt nach Kevelaer und zur Mutter Gottes, der Trösterin der Betrübten, gesteuert und etwa 300 Fahrer übernachteten das ganze Wochenende in der Zeltstadt an der Walbecker Straße.

Kleine Begrüßungsfahrt

Die Begrüßungsfahrt fiel in diesem Jahr wegen der reduzierten Beteiligung der Kreispolizeibehörde aus, stattdessen fuhren etwa 100 Biker individuell zum Kapellenplatz und nahmen dort an der angebotenen Andacht teil. Pastor Gregor Kauling begrüßte zum ersten Mal die Biker als Wallfahrtsrektor und betonte, dass er diese Begrüßung sehr gerne übernommen habe. In einer sehr persönlich gehaltenen Andacht lud er die Biker ein, „die Wallfahrt zu genießen und bei dem kleinen Bildchen Trost und Kraft zu finden“. Jonas Holtappels zündete die durch Wallfahrtsrektor Gregor Kauling gesegnete Wallfahrtskerze der Motorradfahrer-Wallfahrt an, die zusammen mit den beiden Wallfahrtsschildern vor der Gnadenkapelle aufgestellt war.

„Die Söller“, eine Coverband aus Kevelaer, sorgte am ersten Abend für Unterhaltung. Lukas Aymans (Keyboard und Gesang), Marko Aymans (Schlagzeug), Nico Hebben (Gitarre), Benedikt Verhaagh (Bass) und Marie Weber (Gesang) brachten ein super Opening auf dem Zeltplatz. Ein großes Zelt und eine Überdachun…

