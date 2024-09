Stipendiatinnen Judith Sieben und Johanna Louisa Putzek zeigen ab dem 12. September ihre Kunst in der Sparkasse 15 Jahre Kunststipendium der Kerpenkate Stiftung

/ von Lisa Schweren

Sparkassen Geschäftstellenleiter Jochen Rademacher, Vorsitzender der Kerpenkate Stiftung Karl Aegenheyster, Künstlerin Judith Sieben, Mentor Paul Wans und Künstlerin Johanna Louisa Putzek (v.l.) freuen sich auf die Ausstellung. Foto: LS

Die Kerpenkate Stiftung Kevelaer unterstützt Kinder und Jugendliche in Kevelaer und den Ortschaften auf viele Arten. Eine davon ist die Begabtenförderung in der bildenden Kunst und der Musik. Nach langer Pause zeigen nun zwei Stipendiatinnen der Stiftung wieder Kunst in der Geschäftsstelle der Sparkasse Rhein-Maas in der Wallfahrtsstadt.

Insgesamt 13 Stipendiatinnen und Stipendiaten hat der Künstler und Mentor für Bildende Kunst der Kerpenkate Stiftung, Paul Wans, bereits ausgesucht. Zwei von ihnen haben erst in der vergangenen Woche ihr Kunststipendium angetreten. Dieses besteht aus Privatunterricht beim Straelener Künstler Heiner Geisbe. Dort werden die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren individuell gefördert. Diese Förderung findet über zwei bis drei Jahre einmal in der Woche statt. Doch Geisbe nimmt sich auch darüber hinaus Zeit für seine Schülerinnen und Schüler.

Das Stipendium soll die jungen Menschen, wenn möglich, bereits frühzeitig auf ihr Berufsleben vorbereiten. Tatsächlich haben, bis auf eine Person, auch alle Teilnehmenden im Anschluss einen künstlerischen Weg eingeschlagen. Von Kunsthistorik über Kunstpädagogik ist einiges dabei.

Auch die beiden Stipendiatinnen, die in diesem Jahr ihre Kunst ausstellen, sind in der Kunst geblieben. Beide Künstlerinnen kommen aus Kevelaer und haben am Kardinal-von-Galen-Gymna…