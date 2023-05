15-Jährige von PKW touchiert

Am Samstag (20. Mai 2023) wollte eine 15-Jährige aus Kevelaer um kurz nach 15 Uhr ihr Fahrrad vor einer Bankfiliale an der Busmannstraße in Kevelaer am Fahrradständer neben der Fahrbahn abstellen. In diesem Moment wurde sie nach eigenen Angaben vom linken Hinterrad eines Autos, das auf der Fahrbahn in Richtung Marktstraße unterwegs war, an der Ferse touchiert. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der Fahrer setzte seinen Weg jedoch fort, ohne anzuhalten, und bog nach rechts in die Marktstraße ab. Bei dem Wagen soll es sich um einen grauen PKW, vermutlich mit niederländischem Kennzeichen, gehandelt haben. Am Steuer saß ein älterer Mann mit grauen Haaren und grauem Schnurrbart, der eine runde Sonnenbrille trug.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250.