140 Ferientüten für Kinder aus Kervenheim

Wieder einmal gab es große Freude und strahlende Kinderaugen am letzten Tag vor den Sommerferien in Kervenheim. Dort wurde vor der St. Norbert Grundschule und im St. Antonius Kindergarten an jedes Kind eine Ferienspaß-Tüte verteilt: Zu entdecken gab es Zauberstifte, Süßigkeiten, Flummis und vieles mehr.

Schon im vergangenen Jahr wurde diese Aktion von den drei Kervenheimer*innen Jannik Pickmann und Jennifer Nelles von der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg sowie Sandra Vloet umgesetzt und den Kindern damit eine kleine Freude bereitet.

Der Hintergrund für diese Aktion war der gleiche wie im Jahr 2020, erklären die Verantwortlichen: „Die letzten Monate unter der Corona-Pandemie waren sehr anstrengend und ungewiss für die Kinder. Da ist eine kleine Aufmerksamkeit genau das Richtige.“

Mithilfe der zusätzlichen finanziellen und materiellen Unterstützung durch die Pfadfinder, Familien & Freund*innen, konnte dieses Projekt in kurzer Zeit wieder erfolgreich umgesetzt und alle Kinder versorgt werden.

Wenn es nach den Organisator*innen geht, soll es dabei allerdings nicht bleiben: „Für die Zukunft werden ganz sicher noch weitere Aktionen für Kinder in Kervenheim folgen. Diese unbeschwerte Freude der Kinder zu sehen, war ein absolut gelungener Start in die Sommerferien.“