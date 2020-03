14 bestätigte Corona-Infektionen in Kevelaer

Am heutigen Montag, 23. März 2020, 15.30 Uhr, liegen dem Kreisgesundheitsamt insgesamt 131 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve vor. Davon sind 11 in Bedburg-Hau, 1 in Emmerich am Rhein, 17 in Geldern, 3 in Goch, 19 in Issum, 11 in Kalkar, 16 in Kerken, 14 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 7 in Kleve, 5 in Rees, 2 in Rheurdt, 14 in Straelen, 4 in Wachtendonk und 4 in Weeze. In Klärung befinden sich 3 Meldungen. Von den insgesamt 131 bestätigten Corona-Fällen befinden sich 3 Personen im Krankenhaus.

Das Infotelefon des Kreisgesundheitsamtes ist unter Tel. 02821/594-950 zu erreichen. Bitte lesen Sie zunächst die Hinweise im Internet unter www.kreis-kleve.de. Auf der Startseite befindet sich oben ein Direktlink auf die Corona-Informationen.