US-Star bebe rexha erweitert san hejmo-LINE UP

Mit einem einzigartigen Mix aus Live-Musik, Urban Art und Street-Food verwandelt sich der Airport Weeze vom 14. bis 15. August wieder zu dem schönsten Wohlfühl-Festival in NRW. Die fünfte Edition des 1LIVE San Hejmo Festivals beheimatet Stars aus Indie-Pop, Hip-Hop, Party-Hits und Electronic. Zu den Top-Acts zählen bereits Jason Derulo, SDP, Marteria u.v.m. Jetzt kommen zwei weitere starke Künstlerinnen hinzu und erweitern zugleich die Riege an internationalen Stars bei San Hejmo:

Die amerikanische Sängerin und Songwriterin Bebe Rexha bringt einen unverkennbaren Sound in das »Heilige Zuhause«. Mit Hits wie „I’m A Mess” und „Meant To Be“ sowie zahlreichen hochkarätigen Kollaborationen – darunter „I’m Good (Blue)” mit David Guetta und „Call You Mine” mit The Chainsmokers – erreicht sie Milliarden von Streams und monatlich 35 Millionen Hörer:innen auf Spotify und gilt als eine der spannendsten Stimmen unserer Zeit.

Ihre musikalische Laufbahn begann Bebe Rexha abseits der Bühne als Songwriterin und zeigte ihr Ausnahme-Talent früh u.a. mit dem Mega-Hit “The Monster” von Eminem und Rihanna. Dass sie auch als Künstlerin unter eigenem Namen große Erfolge feiern kann, bewies sie u.a. bei ihrer Zusammenarbeit mit GEazy im Song „Me, Myself & I” und ihrem mehrfach Platin-Ausgezeichneten Feature „In The Name Of Love” mit Martin Garrix. 2019 erhielt sie zudem eine Nominierung als „Best New Artist” bei den Grammy Awards.

Mit ihrer neuesten Single „I Like You Better Than Me“ leitet die Künstlerin nun die nächste Ära ein und gibt einen Vorgeschmack auf ihr viertes Studioalbum „Dirty Blonde“, das im Sommer 2026 erscheint. Ihren unverwechselbaren Genre-Mix aus Rock, Country, R&B, Hip Hop und elektronischer Musik können die Besucher:innen von San Hejmo am Festival-Freitag hautnah auf der Mainstage erleben.

Die Berliner Rapperin Nura machte erstmals als Teil des Hip-Hop-Duos SXTN auf sich aufmerksam. Mit ihrem Debütalbum „Habibi” startete sie 2019 auf Platz 14 der deutschen Charts in ihre Solo-Karriere. Mit Millionen von Streams, Kollaborationen mit Seeed und SAM, ausverkauften Touren sowie der Auszeichnung mit der 1LIVE Krone als Beste Künstlerin, hat sich Nura als feste Größe der deutschen Musikszene etabliert. In Songs wie „Eine gute Frau”, „Fair” und „Niemals Stress Mit

Bullen” und öffentlichen Äußerungen bezieht sie klare Stellung gegen Ungerechtigkeit, Rassismus und Sexismus. Nachdem Nura mit ihrem Auftritt im Jahr 2025 bereits die San Hejmo Party Stage zum Eskalieren brachte, kehrt sie nun am Samstag zurück – bereit, die Main Stage abzureißen.

Mehr Komfort auf der Campsite

Nicht nur bezüglich des Line-Ups gibt es Neuigkeiten, auch beim Festivalgelände hat sich etwas getan. Nachdem die Campsite im vergangenen Jahr bereits mehrere Wochen vor Start von San Hejmo restlos ausverkauft war, haben die Veranstalter die Fläche für die Camperinnen und Camper für dieses Jahr noch einmal vergrößert. Erstmals erstreckt sich die Campsite 2026 damit auch auf einen Bereich nördlich der K37. „Mit diesem Schritt wollen wir vor allem gewährleisten, dass unsere Camping-Gäste ausreichend Platz und dadurch nur noch mehr Komfort haben, um eine unbeschwerte und tolle Zeit bei San Hejmo zu haben“, sagt Mitgründer und CEO Bernd Dicks.

Tickets in allen Kategorien gibt es unter: www.sanhejmo.com/tickets