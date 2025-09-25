130 Jahre Kindergarten St. Marien

Im kleinen, kindgerechten und doch sehr festlichen Rahmen feierte der St.-Marien -Kindergarten am 12. September 2025 nicht nur seinen Namenstag, sondern auch seinen 130. Geburtstag.

Die Kinder und Erzieherinnen hatten sich zu diesem Anlass jeweils eigene Geburtstagskronen gebastelt. So fand man sich bunt gekrönt im eigenen Garten vor der Marienstatue ein und feierte mit Bruder Wolfgang und Gästen aus dem St.-Elisabeth-Stift einen kurzen Gottesdienst, der mit einem „Happy Birthday“ zu Ehren des Kindergartens endete.

Für jede der drei Gruppen gab es noch Musik-Boxen als Geburtstagsgeschenk. Der Inhalt der Pakete blieb aber zunächst ein Geheimnis, denn vor dem Auspacken klingelte schon der Eiswagen vor dem Tor. Zum Abschluss des Festes gab es für alle Kinder, Erzieherinnen und Gäste noch ein leckeres Eis.

Der St.-Marien-Kindergarten dankt dem Förderverein und den Mitarbeitenden von Blue Power IT (Firma Omexom) für die Unterstützung der Feier.