100 Jahre Pferdesportgemeinschaft St. Georg Kevelaer

Die Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen der PSG St. Georg Kevelaer fand am Samstag, 28. Juni 2025, in der Josef-Schotten-Schützenhalle in Kevelaer statt.

Sie begann mit dem Einzug der Standarten der geladenen Gastvereine RV von Bredow Wetten, RSG Plankenhof Wetten, RV St. Georg Winnekendonk und RV Graf von Schmettow Weeze und den Standarten der PSG Reiterhausfrauen und der Pferdesportgemeinschaft Kevelaer.

Die Jagdhornbläser der PSG übernahmen mit diversen Liedern die musikalische Unterhaltung des offiziellen Programmteils der Veranstaltung.

Nadine Ruelfs, die erste Vorsitzende des Vereins, begrüßte die Gäste, besonders den Bürgermeister Dr. Dominik Pichler, Pastor Sebastian Frye von St. Marien, den Vorsitzenden der Geselligen Vereine der Stadt Kevelaer, Markus Plümpe, die Abordnungen der geladenen Reitervereine und den Ehrenvorsitzenden der PSG St. Georg, Ferdi van Ditzhyzen, mit seiner Frau Fränzi.

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler überbrachte die Glückwünsche der Stadt und wies auf die lange Tradition des Vereins hin und betonte, wie schön es sei, dass Kevelaer eine Pferdesportgemeinschaft mit so einer interessanten Geschichte hat.

Markus Plümpe, Vorsitzender der Geselligen Vereine der Stadt Kevelaer, ging auf einzelne, besondere Ereignisse der langen Vereinsgeschichte ein. Siebenmal habe der Reiterverein bereits den Festkettenträger auf der Kirmes in Kevelaer gestellt.

Mit zwei Gedichten über Pferde, vorgetragen von Anna Scholten, wurde auch an diese edlen Geschöpfe erinnert, ohne die ein Reiterverein ja gar nicht existieren würde. Der Vortrag wurde vom Publikum mit großem Applaus honoriert.

Dokumentationsfilm

Nach einem erneuten Aufspielen der Jagdhornbläser ging es mit einer von Hans-Peter Schaap erstellten Filmdokumentation „100 Jahre Vereinsreitsport in Kevelaer“ weiter. Gespannt verfolgten die Anwesenden die Ereignisse aus der vergangenen Zeit, erkannte man doch so manchen Reitsportkameraden oder sich selbst in der Dokumentation wieder. Die Zuschauer waren begeistert.

Jubiläumslied

Zum Finale betrat dann der Kevelaerer Sänger Karl Timmermann die Bühne und unterhielt die Reitsportfreunde mit einem Medley bekannter Melodien von Udo Jürgens und den Bee Gees.

Schöner Abschluss des offiziellen Programmteils war dann ein von Karl Timmermann bereits im Jahr 2000 zum 75-jährigen Bestehen des Vereins komponiertes Lied „Kevelaer ist unser Laramie“, das er aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums umgetextet hatte und mit Unterstützung der 9-jährigen Lysien Brammen gekonnt präsentierte. Mit „Standing Ovations“ bedankte sich das Publikum für die Darbietungen.

Mit tollen Sounds unterhielt DJ Mark Küsters die Reitsportfreunde und lockte so manchen auf die Tanzfläche. Es wurde bis weit in die Nacht gefeiert und dieser Abend wird sicher allen Besuchern lange in Erinnerung bleiben.

Der Verein hat eine neue Chronik zum Jubiläum „100 Jahre Pferdesportgemeinschaft St. Georg Kevelaer e.V.“ herausgegeben, in der die Geschichte des Vereins eindrucksvoll erzählt wird und in der viele bisher unveröffentlichte Fotos abgebildet sind.

Die Chronik kann für 18 Euro bei der Buchhandlung „Die Bücherstube im Centrum“ auf der Hauptstraße 50 und bei der „Buchhandlung Bercker“, Kapellenplatz 2 in Kevelaer, sowie über die E-Mail-Adresse: info@psg-kevelaer.de erworben werden.